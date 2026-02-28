Каждый из нас хотя бы раз испытывал «пот» на ладонях после употребления мясной пищи. «Мясной пот» — это еще недостаточно изученное явление. Тем не менее, ученые утверждают, что его появление является естественным процессом, возникающим в результате переваривания белков, содержащихся в мясе. Кроме пота, у человека может возникать жар, учащенное сердцебиение, а иногда и дискомфорт в области живота, сопровождающийся тошнотой.

Известно, что примерно десять процентов энергии, потребляемой ежедневно, организм тратит на переработку пищи, что приводит к выделению тепла. Этот процесс называется термогенезом, который увеличивает скорость метаболизма после приема пищи и повышает температуру тела. В мясе содержатся аминокислоты, для разрушения которых необходимы высокие температуры, что также способствует увеличению выработки тепла.

«Мясной пот» может возникать и по другой причине. Для того чтобы пережевать твердое мясо, требуется значительное усилие, что активирует челюсти и приводит к выделению дополнительного тепла. Потовые железы начинают работать активнее, поскольку мясные блюда обычно подаются горячими.

Некоторые исследователи полагают, что «мясной пот» может быть вызван аллергией или непереносимостью, однако это не так. Скорее всего, он возникает из-за синдрома Фрея. Продолжительность этого эффекта может составлять до 6 часов и более. Чтобы предотвратить его появление, рекомендуется контролировать размер порций мяса, употребляя его небольшими порциями в течение дня и сочетая с овощами и цельнозерновыми продуктами. Также желательно избегать употребления мяса в сочетании с алкоголем, так как это может значительно усилить термогенез.