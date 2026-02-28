Французские власти вновь пытаются ограничить использование мясных терминов, таких как «стейк» и «ветчина», для обозначения растительных продуктов. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на указ правительства Франции.

В новом документе перечислены 21 название мясных продуктов, которые производители растительных альтернатив не смогут использовать в дальнейшем. Бургеры, однако, в этот список не вошли, уточняет агентство.

Указ вступит в силу через три месяца после его публикации.

«Растущий рынок растительных белков вызывает недовольство среди французских производителей мяса, которые уже сталкиваются с постоянными убытками из-за жесткой конкуренции со стороны более дешевого импортного мяса», — сообщает Reuters.

Глава Ассоциации мясной промышленности Interbev Жан-Франсуа Гиар поддержал нововведение, подчеркнув, что «в настоящее время крайне важно четко разделять переработанные растительные продукты и традиционные мясные изделия».

Тем не менее, французская компания La Vie, занимающаяся производством растительных белков, выступила против этих изменений. В компании заявили, что прежняя маркировка не вводила потребителей в заблуждение. Запрет на использование определенных терминов, по их мнению, создает нечестные условия конкуренции между французскими производителями растительных альтернатив и аналогичными импортными товарами, для которых такого запрета пока нет.

Стоит отметить, что это не первая попытка французских властей ограничить использование мясных названий для растительных продуктов. В 2022 году Франция стала первой страной в Евросоюзе, которая запретила такие названия для растительных альтернатив. Однако этот запрет был недолгим: Высший административный суд страны признал ограничения «слишком расплывчатыми» и «не предоставляющими компаниям достаточного времени» для адаптации к новым правилам. Действие указа было приостановлено, и сейчас ожидается решение Европейского суда.

Тем не менее, в отношении молочной продукции подобные запреты действуют на всей территории Евросоюза с 2020 года. Запрещено использование терминов «молоко», «масло» и «сыр» для обозначения продуктов, не имеющих животного происхождения.