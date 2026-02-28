Baltijas balss logotype
Может ли пиво быть полезным для здоровья? 0 224

Еда и рецепты
Дата публикации: 28.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Может ли пиво быть полезным для здоровья?

Часто обсуждают пользу вина при умеренном употреблении.

 

Разве только вино способно положительно сказаться на здоровье? Возможно, пиво тоже имеет свои преимущества? (Следует подчеркнуть, что специалисты в области здравоохранения считают, что обсуждение пользы алкоголя в целом является ошибочным).

Пиво часто обвиняют в возникновении пивного живота, преждевременной деменции, ухудшении памяти и наборе лишнего веса. Это действительно так, однако недавние исследования показали, что при умеренном потреблении этот хмельной напиток может быть полезен!

Исследователи из Великобритании и США проанализировали данные 48 423 англичан с историей сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). В ходе работы авторы стремились выяснить, насколько алкоголь может ухудшить состояние пациентов с ССЗ. Как оказалось, люди, которые употребляли до 105 граммов алкоголя в неделю (примерно шесть пинт пива, одна пинта — 0,568 литра), имели более низкие риски развития сердечного приступа, инсульта, стенокардии или смерти среди всех участников с ССЗ! У тех, кто пил шесть граммов алкоголя в день, риск повторного сердечного приступа, стенокардии или инсульта оказался на 50% ниже по сравнению с теми, кто не употреблял алкоголь. У тех, кто выпивал восемь граммов в день, риск был на 27% ниже.

В рамках исследования ученые рассматривали различные виды алкоголя, но участники предпочитали пиво. Авторы исследования отметили, что полученные результаты предполагают, что даже после сердечных приступов, инсультов или стенокардии людям можно употреблять алкоголь в умеренных количествах. Тем не менее, ученые не призывают к употреблению алкоголя в целом.

Следует помнить, что любой алкоголь не является лекарственным средством, и его потребление, даже в умеренных дозах, может нанести вред организму. Однако это не исключает возможности наличия сопутствующих положительных эффектов.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

