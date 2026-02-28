Разве только вино способно положительно сказаться на здоровье? Возможно, пиво тоже имеет свои преимущества? (Следует подчеркнуть, что специалисты в области здравоохранения считают, что обсуждение пользы алкоголя в целом является ошибочным).

Пиво часто обвиняют в возникновении пивного живота, преждевременной деменции, ухудшении памяти и наборе лишнего веса. Это действительно так, однако недавние исследования показали, что при умеренном потреблении этот хмельной напиток может быть полезен!

Исследователи из Великобритании и США проанализировали данные 48 423 англичан с историей сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). В ходе работы авторы стремились выяснить, насколько алкоголь может ухудшить состояние пациентов с ССЗ. Как оказалось, люди, которые употребляли до 105 граммов алкоголя в неделю (примерно шесть пинт пива, одна пинта — 0,568 литра), имели более низкие риски развития сердечного приступа, инсульта, стенокардии или смерти среди всех участников с ССЗ! У тех, кто пил шесть граммов алкоголя в день, риск повторного сердечного приступа, стенокардии или инсульта оказался на 50% ниже по сравнению с теми, кто не употреблял алкоголь. У тех, кто выпивал восемь граммов в день, риск был на 27% ниже.

В рамках исследования ученые рассматривали различные виды алкоголя, но участники предпочитали пиво. Авторы исследования отметили, что полученные результаты предполагают, что даже после сердечных приступов, инсультов или стенокардии людям можно употреблять алкоголь в умеренных количествах. Тем не менее, ученые не призывают к употреблению алкоголя в целом.

Следует помнить, что любой алкоголь не является лекарственным средством, и его потребление, даже в умеренных дозах, может нанести вред организму. Однако это не исключает возможности наличия сопутствующих положительных эффектов.