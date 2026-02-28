Baltijas balss logotype
Как правильно сажать картофель для повышения урожайности 0 235

Дата публикации: 28.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как правильно сажать картофель для повышения урожайности

С наступлением нового дачного сезона многие огородники уже анализируют результаты прошлого года, выявляют ошибки и ищут эффективные методы для выращивания овощей. Картофель — главный овощ на нашем столе, который выращивают на дачах и в огородах. Однако иногда урожай оказывается не таким высоким, как хотелось бы. Существуют ли способы для увеличения урожайности картофеля?

 

Специалисты советуют перед посадкой картофеля проращивать клубни. Эта простая и доступная процедура позволяет ускорить вегетационный период. Первые ростки появятся на 2-3 недели раньше, чем при традиционном методе посадки. У данного подхода есть два значительных преимущества. Во-первых, проросшие клубни начинают активно развиваться раньше, что способствует более быстрому формированию растений и их переходу в стадию плодоношения. Во-вторых, проращивание позволяет отсеять некачественные клубни, что в свою очередь повышает урожайность. Существует два метода проращивания: можно проращивать картофель на свету, размещая его в светлом и теплом помещении (глазки должны быть направлены вверх, например, в яичных лотках). Либо проращивать клубни в темноте, помещая их в песок или на влажные опилки, при этом место должно быть темным и прохладным.

Перед посадкой картофель можно нарезать, что поможет увеличить урожай и сэкономить семенной материал. Один крупный клубень делится на несколько частей, что позволяет получить больше посадочного материала. При этом важно, чтобы на каждой части был хотя бы один росток.

Независимо от выбранного метода, дачникам следует начинать подготовку за пару недель до посадки. Это позволит сформировать защитную корочку, что снизит риски гниения и появления болезней при посадке.

Оставить комментарий

