ТВ-3: Посольство Латвии в Объединенных Арабских Эмиратах призывает подданных, находящихся в регионе, находиться в безопасных местах и без необходимости на улицу не выходить.

В популярном у туристов Дубае паники нет. Скорее там господствует непонимание, которое ожидается в дальнейшем, сказал новостям телеканала TV3 Оскарс, который сейчас живет в Дубае.

«Теперь мы слышали, что на пальму упал остаток ракет, как я понимаю. Один из отелей тоже горит, в том числе и «Dubai Mall», только что написал, что эвакуируют и закрывают», - говорит Оскарс, который во время повторного интервью подчеркивает, что царят большое смятение и неуверенность.

«Все делятся информацией справа, слева. Здесь и снаружи периодически можно увидеть взрывы ракет, что они в воздухе перехватываются и бьются. Паника, больше чувство непонимания – никто не знает, что делать», – сказал Оскарс, который только что в гости приехали друзья, которые через пару дней должны улететь.

«Они смотрят варианты, уезжать через другую страну на машине, а потом искать там полет. Есть непонимание, что делать, как делать». Воздушная тревога в Дубае не прозвучала, предупреждения на телефонах не поступали. Население в большом неведении, что происходит.