«Население в большом неведении, что происходит» 1 1760

В мире
Дата публикации: 28.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: AFP/LETA

AFP/LETA

ТВ-3: Посольство Латвии в Объединенных Арабских Эмиратах призывает подданных, находящихся в регионе, находиться в безопасных местах и без необходимости на улицу не выходить.

В популярном у туристов Дубае паники нет. Скорее там господствует непонимание, которое ожидается в дальнейшем, сказал новостям телеканала TV3 Оскарс, который сейчас живет в Дубае.

«Теперь мы слышали, что на пальму упал остаток ракет, как я понимаю. Один из отелей тоже горит, в том числе и «Dubai Mall», только что написал, что эвакуируют и закрывают», - говорит Оскарс, который во время повторного интервью подчеркивает, что царят большое смятение и неуверенность.

«Все делятся информацией справа, слева. Здесь и снаружи периодически можно увидеть взрывы ракет, что они в воздухе перехватываются и бьются. Паника, больше чувство непонимания – никто не знает, что делать», – сказал Оскарс, который только что в гости приехали друзья, которые через пару дней должны улететь.

«Они смотрят варианты, уезжать через другую страну на машине, а потом искать там полет. Есть непонимание, что делать, как делать». Воздушная тревога в Дубае не прозвучала, предупреждения на телефонах не поступали. Население в большом неведении, что происходит.

#туризм #война #кризис #эвакуация #безопасность #Дубай #паника
(1)
  • ФФ
    Фдуч Фдучев
    28-го февраля

    сказал Оскарс, который только что в гости приехали друзья

    Редакция, может хватить перепечатывать враньё? И скажите своему сказочному д..остопочненному оскарсу пусть пи..руетит домой в латвиджу, а не сеет панику среди населения латвиджы, которое далеко и не знает что там в ОАЭ.

    8
    2

