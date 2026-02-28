«Palešu kompānija» исключена из Регистра предприятий 20 февраля.

Как ранее сообщало ЛЕТА, оборот и прибыль от основной деятельности «Palešu kompānija» существенно сократились, поскольку в июне 2023 года основной клиент «Scott Timber Ltd» прекратил закупку пиломатериалов.

В то же время в отчете руководства «Palešu kompānija» за 2024 год указано, что предприятие прекратило активную торговлю, объяснив это неблагоприятной ситуацией на рынке пиломатериалов Великобритании.

В 2023 году «Palešu kompānija» работала с оборотом 4,603 млн евро, что в 7,7 раза меньше, чем годом ранее, а прибыль компании сократилась в 5,1 раза и составила 175 146 евро.

Компания зарегистрирована в 2004 году, ее основной капитал составляет 2845 евро. Единственным владельцем «Palešu kompānija» является зарегистрированная в Великобритании компания «Scott Group Investments Limited».