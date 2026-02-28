29 февраля в православных храмах вспоминают Иоанна Кассиана Римлянина, жившего в IV–V веках. Этот день в народном календаре известен как Касьянов день. В прошлом это время считалось весьма опасным, окружённым множеством мифов, тайн и запретов.

29 февраля православные верующие вспоминают святого Иоанна Кассиана Римлянина, христианского монаха и богослова, который стал одним из основателей монашеских заповедей и жил в IV–V веках в Галлии. По преданиям, он родился в Галлии в семье уважаемых и состоятельных людей.

Кассиан Римлянин с ранних лет проявлял интерес к наукам. В юности, с согласия родителей, он отправился к Иоанну Златоусту в Константинополь, чтобы услышать его проповеди.

У Иоанна Златоуста, который был почти его ровесником, Кассиан учился добродетели. Именно благодаря этому опыту он осознал, что значит по-настоящему любить людей и верить в Иисуса Христа.

Долгое время он провёл в уединении, занимаясь трудом, молитвой и безмолвием. В зрелом возрасте Кассиан много путешествовал, посетив монастыри Египта и Каппадокии. Он оставил после себя значимые труды, в которых изложил, как должны жить монахи. Среди них: «О воплощении Христа против Нестория», «О постановлениях киновитян» и «Собеседования египетских отцов».

Народный календарь: Касьянов день

Касьянов день, который отмечается раз в четыре года, в народе называли по-разному: «Касьян Немилостивый», «Касьян Завистник», «Кривой Касьян», «Касьян Злопамятный», «Грозный», «Скупой». Эти названия красноречиво отражают характер праздника и предвещают, что можно ожидать в это время. Однако существуют и более нейтральные названия, такие как «Касьян Високос» и просто «Касьян».

Пословицы, созданные народом, подтверждают это: «Пришел Касьян, пошел хромать да на свой лад все ломать», «Касьян на что ни взглянет, все вянет», «Худ приплод на Касьянов год». В сознании крестьян образ Касьяна не вызывал симпатии, но он легко прижился, так как напоминал Кощея, ставшего одним из персонажей русских народных сказок.

Существовало мнение, что святой, которого вспоминают 29 февраля (16 февраля по старому стилю), обижается на то, что его почитают лишь раз в четыре года. На этот счет есть пословицы: «Благому чудотворцу Николе два праздника в году, а немилостивому Касьяну – один в четыре года», «Касьян три года пьян, на четвертый трезвеет».

Касьянов день: народные приметы

Приметы Касьянова дня могут рассказать о погоде. Например, если в этот день слышно, как трещат деревья в лесу, люди начинают беспокоиться, понимая, что морозы не за горами.

Согласно народным поверьям, если в Касьянов день дует сильный порывистый ветер, следует оставаться дома, иначе можно столкнуться с неприятностями и болезнями.

Если лесной шум напоминал шуршание, это предвещало скорую оттепель. Туман в Касьянов день радовал, так как свидетельствовал о хорошем урожае летом.

29 февраля именины отмечают: Илья и Порфирий. Люди, родившиеся в этот день, отличаются острым умом и смекалкой как в быту, так и за его пределами. Обычно это добрые, уступчивые и открытые личности.

Они не умеют долго держать обиду и готовы помочь всем, кто в этом нуждается, даже своим обидчикам. Однако в их характере присутствуют черты, которые могут вызывать настороженность: импульсивность и эмоциональная несдержанность.

Мифы и легенды, связанные с Касьяном

Образ Касьяна окружён мифами и легендами, которые разнообразны и противоречивы. Согласно одной из легенд, Касьян был ангелом, но предал Бога, рассказав нечистым силам о намерении Всевышнего прогнать их с небес.

Осознав своё предательство, Касьян раскаялся и был прощён, но в наказание к нему приставили ангела, который три года подряд бил его по лбу молотом, а на четвёртый год давал передышку.

По другой легенде, когда Касьян встретил святого Василия Великого, тот наложил на его лоб знак в виде креста, и у Касьяна появилась способность сжигать демонов, как только они появлялись на его пути.

В одной из губерний возникла легенда, объясняющая, почему Касьянов день отмечается раз в четыре года. Однажды, когда Кассиан и Николай Чудотворец шли к Всевышнему, они встретили простого крестьянина в неопрятной рубахе, у которого телега застряла в грязи.

Он обратился за помощью к святым, объяснив, что опаздывает на встречу с Богом. Кассиан отказал ему, сказав, что к Богу не приходят в таком виде. Николай Чудотворец ничего не сказал, а просто помог освободить застрявшее колесо. Узнав об этом, Господь усмотрел в поведении Кассиана корысть и высокомерие, повелев отмечать его праздник один раз в четыре года.

Касьянов день: что нельзя делать

Наши предки считали, что в Касьянов день лучше ничего не предпринимать, так как любое действие может обернуться непредсказуемыми последствиями. Старцы были убеждены, что в этот день нельзя вставать рано, поскольку это время считалось самым опасным из-за разгула темных сил. Чтобы сохранить здоровье и семейное благополучие, следовали традициям предков, помня, что: «Сегодня лучше дома посидеть, чем завтра все растерять».

Избежать несчастий помогал сон, поэтому люди старались подольше поспать. Это случалось нечасто, и запрет на ранний подъем воспринимался с удовольствием.

Считалось, что в ночь на Касьяна снятся вещие сны, которые сбываются очень быстро. Главное — не рассказывать о своих сновидениях, особенно о хороших.

В Касьянов день существовала опасность нарваться на порчу, особенно после заката солнца. Поэтому ближе к вечеру народ старался не выходить на улицу. В этот день опасались пускать в дом незнакомцев, которые могли оказаться колдунами, принявшими человеческий облик. После таких незваных гостей удача и благополучие могли покинуть дом. В Касьянов день запрещалось:

жениться — союз будет непрочным и недолгим;

начинать какие-либо дела — они развалятся, оставив плохой осадок;

совершать крупные покупки — они окажутся неудачными;

произносить имя нечистого — тут же окажется в доме и наделает бед.

С опаской относились к приблудным кошкам и собакам, так как в них могли вселиться злые духи. Опасались предметов, лежащих на земле. В Касьянов день не прельщались ни на кошельки, ни на вещи, какими бы они ни были. С ними тоже могла передаться порча. Кроме того, чужие деньги могли стать причиной потери собственных финансов.

В Касьянов день нельзя рассказывать о своих планах. Они не просто не сбудутся, а могут превратиться в наваждение. Этот запрет касается и людей, родившихся 29 февраля.