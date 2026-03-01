Baltijas balss logotype
Дональд Трамп объявил о гибели 86-летнего верховного лидера Ирана Али Хаменеи 10 4872

В мире
Дата публикации: 01.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дональд Трамп объявил о гибели 86-летнего верховного лидера Ирана Али Хаменеи

"Он не смог ускользнуть от нашей разведки и высокотехнологичных систем слежения. Ни он, ни другие лидеры, погибшие вместе с ним, ничего не смогли сделать", — написал президент США в соцсети Truth Social.

Трамп также призвал иранское руководство "объединиться с народом", в противном случае пригрозив им смертью.

"Мощные и точечные бомбардировки будут продолжаться, без перерыва, на протяжении всей недели или столько, сколько потребуется для достижения нашей цели мира на всём Ближнем востоке и во всём мире", – заключил президент США.

Он назвал случившееся "реальным шансом для иранского народа вернуть себе свою страну".

По словам Трампа, многие члены Корпуса стражей исламской революции, военные и другие сотрудники сил безопасности и полиции больше не хотят воевать.

Для справки: Али Хосейни Хаменеи родился 19 апреля 1939 года. Главнокомандующий Вооружёнными силами Ирана с 4 июня 1989 года. Третий президент Ирана (1981—1989). Один из ближайших соратников лидера Исламской революции, Великого аятоллы Рухоллы Хомейни.

Как Высший руководитель, Али Хаменеи является самой могущественной политической фигурой в Иране. Он является главой государства Иран, главнокомандующим его вооружёнными силами, может издавать указы и принимать окончательные решения по основным направлениям политики правительства во многих областях, таких как экономика, окружающая среда, внешняя политика и национальное планирование в Иране.

photo_2026-02-28_23-53-29.jpg

На фоне сообщений о смерти верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи на его странице в соцсети X появился пост. «Во имя Нами Хайдера (мир ему)», — говорится в сообщении.

Публикация сопровождается фотографией, изображающей золотые мечи, падающие с неба.

Выражение «мир ему» — традиционная исламская форма почтительного упоминания пророков, имамов или почитаемых религиозных фигур. «Хайдер» — одно из имен имама Али ибн Абу Талиба, зятя пророка Мухаммеда и особо почитаемой фигуры в шиитском исламе (означает «лев»).

#Иран #США #Дональд Трамп #разведка #социальные сети #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
0
0
2
0
11

Оставить комментарий

(10)
  • АП
    Алексей Попович
    1-го марта

    Вроде в этот раз Трамп не обманул, что странно. По доступной информации Хаменеи был в своей резиденции, когда туда прилетело.

    0
    3
  • HV
    Hren Vam
    1-го марта

    Аналогично, лидер Ирана объявил о гибели недоумка из пиндосии - Дональда Трахпа =)))

    33
    13
  • С
    Сарказм
    Hren Vam
    1-го марта

    Эк ватку-то штырит, прям истерика форменная, посмотреть приятно.

    12
    58
  • HV
    Hren Vam
    1-го марта

    "Дональд Трамп объявил" - значит трампушка боится, очень боится, и врёт.

    22
    7
  • YY
    Yu Yu
    1-го марта

    Прямо цитаты из фильмов о ВОВ.Сняты с немецких рупоров.

    27
    4
  • С
    Сарказм
    1-го марта

    Ой... и кто ж у нас следующий в очереди зажившихся престарелых кровавых упырей на троне? Часики тик-так...

    11
    39
  • bt
    bory tschist
    Сарказм
    1-го марта

    ... есть одна кандидатура – тёзка и пра-пра-правнук сифилитика-yльянова (в фетровых старушечьих ботах в молодости светился), разве, не подходит?

    5
    30
  • ТТ
    Тим Тим
    Сарказм
    1-го марта

    Что же вас обеих салоедов так штырет от счастья? Или вы оба ухилянта наивно считаете, что после Ирана США и Израел побегут освобождать ваш бандерстан? Или скорее это ваша хохляцкая гнилостная натутра пляшет от счастья, когда бомбят не толко вас,но и других.

    17
    2
  • MiU
    Made in USSR
    Сарказм
    1-го марта

    Ой... дык сам выбирай: Нетаньяху - 76 лет...Трамп - 79...

    11
    1
  • MiU
    Made in USSR
    Сарказм
    1-го марта

    Для bory tschist: :"тёзка и пра-пра-правнук"... Ой! Давно не слышал, чтобы зелю так приложили.

    13
    2
Читать все комментарии

