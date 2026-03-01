"Он не смог ускользнуть от нашей разведки и высокотехнологичных систем слежения. Ни он, ни другие лидеры, погибшие вместе с ним, ничего не смогли сделать", — написал президент США в соцсети Truth Social.

Трамп также призвал иранское руководство "объединиться с народом", в противном случае пригрозив им смертью.

"Мощные и точечные бомбардировки будут продолжаться, без перерыва, на протяжении всей недели или столько, сколько потребуется для достижения нашей цели мира на всём Ближнем востоке и во всём мире", – заключил президент США.

Он назвал случившееся "реальным шансом для иранского народа вернуть себе свою страну".

По словам Трампа, многие члены Корпуса стражей исламской революции, военные и другие сотрудники сил безопасности и полиции больше не хотят воевать.

Для справки: Али Хосейни Хаменеи родился 19 апреля 1939 года. Главнокомандующий Вооружёнными силами Ирана с 4 июня 1989 года. Третий президент Ирана (1981—1989). Один из ближайших соратников лидера Исламской революции, Великого аятоллы Рухоллы Хомейни.

Как Высший руководитель, Али Хаменеи является самой могущественной политической фигурой в Иране. Он является главой государства Иран, главнокомандующим его вооружёнными силами, может издавать указы и принимать окончательные решения по основным направлениям политики правительства во многих областях, таких как экономика, окружающая среда, внешняя политика и национальное планирование в Иране.

На фоне сообщений о смерти верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи на его странице в соцсети X появился пост. «Во имя Нами Хайдера (мир ему)», — говорится в сообщении.

Публикация сопровождается фотографией, изображающей золотые мечи, падающие с неба.

Выражение «мир ему» — традиционная исламская форма почтительного упоминания пророков, имамов или почитаемых религиозных фигур. «Хайдер» — одно из имен имама Али ибн Абу Талиба, зятя пророка Мухаммеда и особо почитаемой фигуры в шиитском исламе (означает «лев»).