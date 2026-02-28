Baltijas balss logotype
Иранские ракеты попали в здания под Тель-Авивом 0 1150

В мире
Дата публикации: 28.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Иранские ракеты попали в здания под Тель-Авивом
ФОТО: Youtube

В Израиле вблизи Тель-Авива в субботу иранские ракеты попали как минимум в два здания, сообщает израильское интернет-издание "Ynet", пишет ЛЕТА со ссылкой на DPA.

Ракета попала в дом в Бней-Браке к востоку от Тель-Авива. В настоящее время нет сообщений о пострадавших в Бней-Браке.

Также удар пришелся по дому в Рош-ха-Аине, расположенном дальше к востоку.

Израильская служба скорой медицинской помощи сообщила, что ее сотрудники направляются к местам попадания ракет. На данный момент сообщений о погибших нет.

Как сообщалось, Иран в ответ на удары Израиля в субботу направил в сторону Израиля ракеты и беспилотники.

Взрывы были слышны в Иерусалиме и на севере страны.

После перехвата иранских ракет на севере Израиля пострадало девятиэтажное здание, один человек получил легкие ранения, сообщает 12-й канал Израиля.

Пострадавший был ранен осколком перехватывающей ракеты, указывает телекомпания. Одной квартире нанесен значительный ущерб.

Ранен 50-летний мужчина, сообщила израильская служба скорой медицинской помощи.

Ранее израильская армия заявила, что задействует системы противовоздушной обороны для перехвата иранских ракет.

Как сообщалось, в субботу Израиль и США нанесли удары по Ирану, и в результате ракетных атак пострадали как столица Тегеран, так и другие города.

Иран нанес ответные удары по Израилю, а также по военным объектам США в Бахрейне и других странах Персидского залива.

#Иран #Израиль #безопасность #нападение #политика
Оставить комментарий

