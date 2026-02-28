Президент США Дональд Трамп в субботу, после того как Израиль и Соединенные Штаты начали атаку на Иран, в интервью газете "Washington Post" заявил, что желает свободы народу Ирана, пишет ЛЕТА со ссылкой на THE HILL.

"Все, чего я хочу, — это свободы для народа", — сказал президент США в телефонном интервью изданию.

"Я хочу безопасную страну, и мы ее получим", — заявил Трамп.

В ранее опубликованном на платформе "Truth Social" видео президент США сообщил, что в Иране начались "крупные боевые операции", и призвал к смене режима.

"Наша цель — защитить американский народ, устранив острую угрозу, которую представляет иранский режим — очень жестокая группа суровых, ужасных людей", — заявил Трамп.

Президент США также призвал иранских военных сложить оружие и призвал жителей Ирана свергнуть режим во главе с аятоллой Али Хаменеи.

"Бомбы будут падать повсюду. Когда мы закончим, берите власть. Она будет в ваших руках. Возможно, это будет ваш единственный шанс за многие поколения", — заявил Трамп.

"Америка поддерживает вас с огромной силой и разрушительной мощью", — сказал президент.

"Сейчас время взять под контроль свою судьбу", — призвал президент США.

В субботу Израиль и США начали атаку на Иран, и в результате ракетных ударов пострадали как Тегеран, так и несколько других городов.

Иран наносит ответные удары по Израилю, а также по армии США в Бахрейне и других странах региона Персидского залива.

В Израиле один человек получил легкие ранения во время попытки сил противовоздушной обороны перехватить иранские ракеты.

В ходе ракетного удара Ирана в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби погиб один человек.

В Минабе на юге Ирана в результате ракетного удара разрушена начальная школа для девочек. В этом ударе погиб 51 человек, сообщает агентство IRNA.

В момент удара в здании находились 170 человек, поэтому не исключено, что окончательное число погибших будет выше.