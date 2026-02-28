Организация по защите окружающей среды "Greenpeace" должна выплатить 345 миллионов долларов США (292 миллиона евро) компенсации американскому оператору трубопроводов "Energy Transfer" (ET), против нефтепровода которого она протестовала, постановил в пятницу суд в штате Северная Дакота, пишет ЛЕТА со ссылкой на AFP.

Решение суда завершает один из этапов многолетнего дела, открывая возможность для апелляционного процесса.

Базирующаяся в Далласе компания ET обвинила "Greenpeace" в организации насилия и клевете во время строительства трубопровода "Dakota Access Pipeline" почти десять лет назад.

Присяжные в Северной Дакоте в марте прошлого года постановили, что три подразделения "Greenpeace" совместно должны выплатить более 660 миллионов долларов компенсации по обвинениям в незаконном проникновении на территорию, создании препятствий, сговоре и воспрепятствовании доступу к собственности.

Судья Северной Дакоты Джеймс Гион в пятницу сократил эту сумму вдвое, установив, что часть ущерба была учтена дважды.

"Greenpeace" категорически отвергает обвинения, осуждая этот процесс как средство для подавления недовольных. Организация заявила о намерении обжаловать решение и неоднократно подчеркивала, что не способна выплатить сотни миллионов долларов.

Дело в Северной Дакоте связано с трубопроводом "Dakota Access Pipeline", против которого в 2016–2017 годах индейцы племени сиу организовали одни из самых масштабных протестов против ископаемого топлива в истории США.

Во время демонстраций сотни людей были задержаны и получили ранения. На ситуацию обратила внимание Организация Объединенных Наций, выразив обеспокоенность возможными нарушениями суверенитета коренных народов. Несмотря на протесты, нефтепровод начал работу в 2017 году.

Изначально ET требовала взыскать 300 миллионов долларов в федеральном суде, однако там иск был отклонен.

Затем компания решила продолжить процесс в суде штата Северная Дакота, и руководитель ET, миллиардер Келси Уоррен, который пожертвовал значительные средства на кампанию президента США Дональда Трампа, открыто заявил, что его целью является выступить против "Greenpeace". Он также высказывался, что активистов "следовало бы исключить из генофонда".

"Greenpeace" настаивает, что участие организации в возглавляемом индейцами протестном движении было незначительным и мирным.

"Greenpeace International" в 2025 году объявила о планах подать встречный иск против ET в Нидерландах, обвиняя компанию в использовании судебных процессов для подавления недовольства. Организация требует компенсации судебных издержек.