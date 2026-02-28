Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что правительство США должно "немедленно" прекратить использование технологий стартапа в сфере искусственного интеллекта (ИИ) "Anthropic", пишет ЛЕТА со ссылкой на AFP.

В четверг "Anthropic" отклонила требование Пентагона согласиться на неограниченное военное использование своих моделей ИИ "Claude".

"Anthropic" выступает против использования своей технологии для массовой слежки за гражданами США или в полностью автономных системах вооружений. После заявления Трампа компания пообещала обратиться в суд.

"Никакое запугивание или наказание со стороны Министерства обороны не изменит нашу позицию по вопросу массовой внутренней слежки или полностью автономного оружия", - заявила в пятницу "Anthropic".

Пентагон возразил, что действует в рамках закона и что поставщики, заключившие контракты, не могут выдвигать условия относительно использования своей продукции.

"Я отдаю распоряжение всем федеральным агентствам правительства США немедленно прекратить любое использование технологий "Anthropic". Нам это не нужно, мы этого не хотим, и у нас больше не будет с ними никаких сделок!" - написал Трамп в своей социальной сети "Truth Social".

""Anthropic" следовало бы привести дела в порядок и быть полезной в этот период отказа, иначе я использую президентские полномочия, чтобы заставить их подчиниться, с серьезными гражданскими и уголовными последствиями", - добавил Трамп.

После встречи с представителями "Anthropic" на этой неделе Пентагон выдвинул ультиматум — до 17:01 пятницы (00:01 субботы по латвийскому времени) согласиться на неограниченное военное использование технологии, в противном случае компания будет принуждена к подчинению в соответствии с Законом об оборонной промышленности.

Этот закон времен холодной войны, который в последний раз применялся во время пандемии Covid-19, предоставляет федеральному правительству широкие полномочия принуждать частных производителей ставить в приоритет потребности национальной безопасности.

Пентагон также пригрозил классифицировать "Anthropic" как риск для цепочки поставок, что обычно применяется к компаниям из враждебных государств.

"Мы оспорим в суде любую классификацию как риск для цепочки поставок", - заявила компания в пространном заявлении, подчеркнув опасность требований Пентагона.

"Мы считаем, что в некоторых случаях ИИ может подрывать, а не защищать демократические ценности", - отметили в "Anthropic".

Ранее министр обороны США Пит Хегсет заявил, что поручает Пентагону реализовать эти угрозы.

"С этого момента ни один подрядчик, поставщик или партнер, имеющий дела с армией США, не может вести какую-либо коммерческую деятельность с "Anthropic"", - заявил Хегсет.

""Anthropic" продемонстрировала мастер-класс по высокомерию и предательству, а также пример того, как не следует заключать сделки с правительством США или Пентагоном", - написал Хегсет на платформе "X".