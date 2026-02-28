В Боливии в пятницу при посадке разбился самолет военно-воздушных сил с грузом новых банкнот, в результате чего погибли по меньшей мере 15 человек, сообщили власти, пишет ЛЕТА со ссылкой на AFP/AP.

Военно-транспортный самолет "C-130 Hercules", заходя на посадку в международном аэропорту Эль-Альто близ столицы Ла-Пас, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и оказался на шоссе, повредив как минимум 15 автомобилей.

Полиция пыталась разогнать людей, которые спешили подобрать рассыпавшиеся банкноты.

Полковник Национального пожарного департамента Павел Товар сообщил, что в аварии погибли по меньшей мере 15 человек, тела которых собирают пожарные. Он не уточнил, находились ли погибшие на борту самолета или в автомобилях на шоссе.

Самолет загорелся, однако пожарным удалось потушить пламя.

Самолет прибыл в Ла-Пас из восточного города страны Санта-Крус, где принял груз.

Президент Центрального банка Боливии Давид Эспиноса сообщил, что новые напечатанные банкноты были доставлены в Санта-Крус из-за границы. Он не раскрыл, какая сумма денег перевозилась.