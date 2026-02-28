Baltijas balss logotype
Израиль нанес удар по Ирану. США помогают. Есть первые жертвы. МИД Латвии призывает не ехать в Израиль

В мире
Дата публикации: 28.02.2026
BB.LV

Израиль и США наносят удар по Ирану, сообщили в субботу Министерство обороны Израиля и президент США Дональд Трамп, пишет ЛЕТА со ссылкой на DPA.

Иран наносит ответные удары по Израилю, а также по объектам армии США в Бахрейне и других странах региона Персидского залива.

В Иране произошли взрывы в Тегеране и ряде других городов страны.

Судя по всему, был нанесен ракетный удар, сообщает иранское информационное агентство Fars.

"Государство Израиль начало превентивный удар по Ирану. Министр обороны Исраэль Кац объявил особое и немедленное чрезвычайное положение по всей стране", — говорится в заявлении Министерства обороны Израиля.

Трамп на платформе "Truth Social" сообщил, что армия США начала "широкомасштабные боевые операции в Иране", чтобы устранить "угрозы иранского режима".

США планируют операцию против Ирана продолжительностью в несколько дней, сообщил агентству Reuters американский чиновник, пишет ЛЕТА.

Иран ранее уже предупреждал об ответном ударе в случае нападения США. После атаки, произошедшей в субботу, это предупреждение было вновь озвучено.

"Мы вас предупреждали. Теперь вы вступили на путь, конец которого уже не в ваших руках", — заявил глава комиссии по безопасности Эбрахим Азизи.

Взрывы произошли утром

Утром в субботу журналисты AFP в Тегеране услышали два громких взрыва, а над центром и восточной частью иранской столицы были видны два густых столба дыма.

"Характер взрывов свидетельствует о ракетной атаке", — сообщает иранское информационное агентство Fars.

Первый удар в Тегеране был нанесен недалеко от офиса верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. Взрывы в субботу были слышны в пяти городах Ирана, указывает Fars.

США планируют операцию против Ирана продолжительностью в несколько дней, сообщил агентству Reuters американский чиновник.

Первые жертвы

На юге Ирана, в провинции Хормозган, в результате израильского удара пострадала средняя школа для девочек, погибли пять учениц, сообщил заместитель главы администрации провинции.

Позднее Fars сообщило, что число погибших в результате этого удара достигло 24.

Иран нанес удары по объектам армии США в Объединенных Арабских Эмиратах, Бахрейне, Катаре и Кувейте в ответ на удары США и Израиля по Ирану, сообщила иранская армия.

В Бахрейне был нанесен удар по базе 5-го флота США.

В сторону Израиля Иран запустил ракеты и беспилотники, сообщил Корпус стражей исламской революции.

Взрывы в Израиле были слышны в Иерусалиме, Тель-Авиве и на севере страны.

Во время перехвата иранских ракет в результате падения осколков перехватывающей ракеты в северной части страны пострадал девятиэтажный дом, около 50-летний мужчина получил ранения, сообщают местные СМИ.

Агентство Reuters со ссылкой на представителя израильской оборонной сферы сообщает, что атаки планировались несколько месяцев, а решение о дате их начала было принято несколько недель назад.

Несколько крупных авиакомпаний прекратили полеты в Иран, Израиль, а также в ОАЭ и другие страны региона.

МИД Латвии призывает воздержаться от поездок в Израиль

С учетом последней эскалации на Ближнем Востоке, включая ракетные обстрелы и закрытие воздушного пространства, Министерство иностранных дел (МИД) настоятельно призывает всех путешественников воздержаться от посещения Израиля, говорится в заявлении МИД, пишет ЛЕТА.

Граждан Латвии, которые уже находятся в Израиле, министерство призывает держаться вблизи убежищ и следовать указаниям властей.

Граждан, которые отправились в краткосрочную поездку в Израиль и которым необходима помощь для возвращения в Латвию, МИД призывает связаться с круглосуточным дежурным Консульского департамента по телефону: +37126337711 или по электронной почте: [email protected].

Предупреждение для путешественников не отправляться в Иран действовало уже некоторое время. В настоящее время предупреждение МИД не обновлено, однако ранее министерство призывало не ездить в Иран с учетом масштабных протестов в стране, непредсказуемого внутриполитического развития и действующих ограничений телекоммуникационной связи, а также напряженной ситуации с безопасностью в регионе.

Граждан Латвии, постоянно проживающих в Иране, МИД призывает соблюдать осторожность и избегать мест массового скопления людей. Возможности по оказанию консульской помощи гражданам Латвии в Иране ограничены.

Граждан, которые в настоящее время находятся в краткосрочной поездке в Иране, МИД настоятельно призывает зарегистрироваться в Консульском регистре.

#Иран #терроризм #Израиль #безопасность #нападение #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(17)
  • АП
    Алексей Попович
    28-го февраля

    Стало быть, в Иран ехать можно?

    22
    2
  • С
    Сарказм
    Алексей Попович
    28-го февраля

    Ну тем, кто в последние полгода додумался добровольно и за собственные деньги попутешествовать в Иран, никакие рекомендации не помогут в принципе, там просто авансом премия Дарвина и пожелание в следующей жизни пользоваться мозгом по назначению

    8
    35
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    Алексей Попович
    28-го февраля

    Иран закрыл Армузский пролив...

    2
    0
  • С
    Сарказм
    28-го февраля

    Смешную ватку прям разрывает от гнева и обиды, оказывается когда деревянные рукожопы начинают захватническую войну на уничтожение в Европе - это совсем не то же самое, что ограниченная операция, нацеленная на свержение варварского, мракобесного, подерживающего всех известных террористов на Земле режима, месяц назад утопившего восстание собственного народа в крови. Если свергнут последний - огромное большинство стран в мире только вздохнут с облегчением (включая всех соседей и собственное население). Кстати, если каким-то макгическим образом черенок лопаты окажется в прямой кишке одного гениального геостратега -любителя гимнасток, реакция будет точно такой же.

    2
    51
  • З
    Злой
    Сарказм
    28-го февраля

    Любитель гимнастики добьётся своего, не надейся, придётся переобуваться.

    20
    0
  • ТТ
    Тим Тим
    Сарказм
    28-го февраля

    Послушай салоед, походу чувство собственного достоинства у тебя отсутствет напрочь, я ещë не видет ни однго твоего высера, где было бы меньше -20,тут 2 варианта или ты моральный садомазахист или всë таки ВВ тебе каких пару евро кидает. Совет:переходи на Delfi. lv,там твоë дерьмо, размазанное по строчкам тебе же подобные ухилянты оценят, да и наверное платят там побольше, раз вы все там, а ещë лучше пи. . уй домой, ТЦК ждут тебя.

    15
    0
  • С
    Сарказм
    Сарказм
    28-го февраля

    Тимка, за русским военным кораблем - бегом марш! Тем более что маршрут тебе давно известен и хорошо тобой изучен. Злой, за своими лаптями следи, а то не ровен час рамтерчещь, пылко аылизывая зад любителя гимнасток

    0
    17
  • С
    Сарказм
    Сарказм
    28-го февраля

    И поверь мне,, последнее, что меня в этой жизни волнует, так это минусы от отбитых рашнфашиков вроде тебя и твоих собратьев по отсутствию разума. И да, я в курсе, что вас таких немало

    0
    18
  • E
    Enigma
    28-го февраля

    Очень хочется верить, что Иран просчитал все ходы вперёд после прошлогодней 12ти дневной войны. Если это так, то сионистов с трампистами ожидает очень неприятный сюрприз. Интересно также узнать мнение о очередном нападении на Иран от Европы. Вангую, что балтийские тигры, как по команде, станут на сторону “сильного и умного”, а другие, более самодостаточные страны, лишь выразят некую “обеспокоенность” по поводу случившегося дабы не портить отношения с Трампоном и останутся в стороне от конфликта.

    35
    3
  • свп
    сила в правде
    28-го февраля

    Недоправительству латвии нужно быть последовательным. В первую очередь разорвать все отношения со страной агрессором и запретить язык агрессора на своей территории. Отказаться от газа СПГ! Сжечь все книги! Переименовать всё, где есть буквы их алфавита. Всякие maXima, номера такси TX, и тп. Я не понимаю? Где Ланги-шланги? Где центр языка? О чем молчит ринькевиЧ? Почему домбрава еще не записался в батальон против сша?

    74
    3
  • З
    Злой
    сила в правде
    28-го февраля

    Шланга со всех ног бежит восстанавливать журнал Родник, где она печатали стихи на русском языке.

    18
    0
  • MH
    Maya Henderson
    28-го февраля

    You

    7
    3
  • A
    Aleks
    28-го февраля

    Так и вижу в понедельник осуждение Ринкевича и МИД Латвии ударов Израиля по Ирану. Плакат на здании против посольства Израиля -Нетаньяху-ху...йло,а задрот.лв будет собирать средства на погибающих мирных иранцев. А если этого не произойдет,то понятно,кто в правительстве и в Сейме.. Истинные латыши..🔯😈👽

    81
    3
  • A
    Aleks
    28-го февраля

    Первые 30 баллистических ракет из Ирана ушли в сторону Израиля. Хренов ,,миротворец,,Трамп,которому Миериня и другие хотели дать Нобелевку,втянет Америку в блудняк,ведь войны не выигрываются в воздухе... Сколько американцев готов положить Трамп ради Израиля?А сколько Миериня со товарищи латвийцев ?!🔯 Иран должен уничтожить Израиль или всему миру придет конец,потому что сионизм-это дорога в Ад 😈👽🔯

    78
    7
  • A
    Aleks
    28-го февраля

    Еврейские сионисты первыми напали на Иран. И где осуждение мирового сообщества? Где выступления разных лидеров как при нападении России? Где осуждение Домбрава про еврейский империализм?😎 Тишина....

    136
    8
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    Aleks
    28-го февраля

    Ну что..., похоже что к НАТО в гости пришел пушной зверёк.

    56
    5
  • З
    Злой
    Aleks
    28-го февраля

    Это другое, это можно.

    34
    3
Читать все комментарии

