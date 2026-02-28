Израиль и США наносят удар по Ирану, сообщили в субботу Министерство обороны Израиля и президент США Дональд Трамп, пишет ЛЕТА со ссылкой на DPA.

Иран наносит ответные удары по Израилю, а также по объектам армии США в Бахрейне и других странах региона Персидского залива.

В Иране произошли взрывы в Тегеране и ряде других городов страны.

Судя по всему, был нанесен ракетный удар, сообщает иранское информационное агентство Fars.

"Государство Израиль начало превентивный удар по Ирану. Министр обороны Исраэль Кац объявил особое и немедленное чрезвычайное положение по всей стране", — говорится в заявлении Министерства обороны Израиля.

Трамп на платформе "Truth Social" сообщил, что армия США начала "широкомасштабные боевые операции в Иране", чтобы устранить "угрозы иранского режима".

President Donald J. Trump on the United States military combat operations in Iran: pic.twitter.com/LimJmpLkgZ — The White House (@WhiteHouse) February 28, 2026

США планируют операцию против Ирана продолжительностью в несколько дней, сообщил агентству Reuters американский чиновник, пишет ЛЕТА.

Иран ранее уже предупреждал об ответном ударе в случае нападения США. После атаки, произошедшей в субботу, это предупреждение было вновь озвучено.

"Мы вас предупреждали. Теперь вы вступили на путь, конец которого уже не в ваших руках", — заявил глава комиссии по безопасности Эбрахим Азизи.

Взрывы произошли утром

Утром в субботу журналисты AFP в Тегеране услышали два громких взрыва, а над центром и восточной частью иранской столицы были видны два густых столба дыма.

"Характер взрывов свидетельствует о ракетной атаке", — сообщает иранское информационное агентство Fars.

Первый удар в Тегеране был нанесен недалеко от офиса верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. Взрывы в субботу были слышны в пяти городах Ирана, указывает Fars.

Первые жертвы

На юге Ирана, в провинции Хормозган, в результате израильского удара пострадала средняя школа для девочек, погибли пять учениц, сообщил заместитель главы администрации провинции.

Позднее Fars сообщило, что число погибших в результате этого удара достигло 24.

Иран нанес удары по объектам армии США в Объединенных Арабских Эмиратах, Бахрейне, Катаре и Кувейте в ответ на удары США и Израиля по Ирану, сообщила иранская армия.

В Бахрейне был нанесен удар по базе 5-го флота США.

В сторону Израиля Иран запустил ракеты и беспилотники, сообщил Корпус стражей исламской революции.

Взрывы в Израиле были слышны в Иерусалиме, Тель-Авиве и на севере страны.

Во время перехвата иранских ракет в результате падения осколков перехватывающей ракеты в северной части страны пострадал девятиэтажный дом, около 50-летний мужчина получил ранения, сообщают местные СМИ.

Агентство Reuters со ссылкой на представителя израильской оборонной сферы сообщает, что атаки планировались несколько месяцев, а решение о дате их начала было принято несколько недель назад.

Несколько крупных авиакомпаний прекратили полеты в Иран, Израиль, а также в ОАЭ и другие страны региона.

МИД Латвии призывает воздержаться от поездок в Израиль

С учетом последней эскалации на Ближнем Востоке, включая ракетные обстрелы и закрытие воздушного пространства, Министерство иностранных дел (МИД) настоятельно призывает всех путешественников воздержаться от посещения Израиля, говорится в заявлении МИД, пишет ЛЕТА.

Граждан Латвии, которые уже находятся в Израиле, министерство призывает держаться вблизи убежищ и следовать указаниям властей.

Граждан, которые отправились в краткосрочную поездку в Израиль и которым необходима помощь для возвращения в Латвию, МИД призывает связаться с круглосуточным дежурным Консульского департамента по телефону: +37126337711 или по электронной почте: [email protected].

Предупреждение для путешественников не отправляться в Иран действовало уже некоторое время. В настоящее время предупреждение МИД не обновлено, однако ранее министерство призывало не ездить в Иран с учетом масштабных протестов в стране, непредсказуемого внутриполитического развития и действующих ограничений телекоммуникационной связи, а также напряженной ситуации с безопасностью в регионе.

Граждан Латвии, постоянно проживающих в Иране, МИД призывает соблюдать осторожность и избегать мест массового скопления людей. Возможности по оказанию консульской помощи гражданам Латвии в Иране ограничены.

Граждан, которые в настоящее время находятся в краткосрочной поездке в Иране, МИД настоятельно призывает зарегистрироваться в Консульском регистре.