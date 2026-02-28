Центральная избирательная комиссия (ЦИК) установила почасовые тарифные ставки для членов избирательных комиссий на период выполнения обязанностей, связанных с выборами в Сейм, — для членов участковых избирательных комиссий ставка вырастет на один евро, или на 12,5%, пишет ЛЕТА.

Секретарь ЦИК Ритвар Эглайс пояснил агентству ЛЕТА, что разницу с предыдущими муниципальными выборами 2025 года сложно установить, поскольку законом предусмотрено, что муниципальные выборы финансируются из бюджетов самоуправлений, тогда как выборы в Сейм и Европейский парламент (ЕП) — из государственного бюджета.

Соответственно, в прошлом году каждое самоуправление самостоятельно принимало решение о размере почасовой ставки, и ЦИК не обобщала информацию по всем самоуправлениям. То есть у самоуправлений нет обязанности информировать ЦИК о принятых решениях.

В то же время почасовые ставки можно сравнить с выборами в Европейский парламент 2024 года, поскольку это были последние выборы, на которых ЦИК устанавливала ставки.

Эглайс отметил, что наибольшее число людей, работающих на избирательных участках, имеют статус "член участковой комиссии". В 2024 году почасовая ставка для них составляла восемь евро, в этом году — девять евро. За двухлетний период вознаграждение увеличилось на 12,5%, сказал Эглайс.

Как свидетельствует информация, опубликованная в официальном издании "Latvijas Vēstnesis", самое высокое вознаграждение на предстоящих осенью выборах в Сейм предусмотрено в Рижской избирательной комиссии. Ее председатель будет получать 17 евро в час, секретарь — 15 евро в час, член комиссии — 12 евро в час. На выборах в Европейский парламент 2024 года председатель этой комиссии получал 15 евро в час, секретарь — 13 евро в час, член комиссии — десять евро в час.

В избирательных комиссиях остальных самоуправлений на выборах в Сейм почасовые ставки составят: для председателя — 16 евро в час, для секретаря — 14 евро в час, для члена комиссии — 11 евро в час.

На выборах в Европейский парламент председатель избирательной комиссии самоуправления с числом участков от 29 до 42 получал 13 евро в час, секретарь — 12 евро в час, член комиссии — девять евро в час. В комиссиях самоуправлений с числом участков от 15 до 28 председатель получал 12 евро в час, секретарь — 11 евро в час, член комиссии — восемь евро в час.

В комиссиях самоуправлений с числом участков от семи до 14, а также от трех до шести председатель получал 11 евро в час, секретарь — десять евро в час, член комиссии — восемь евро в час.

Председатель участковой избирательной комиссии на выборах в Сейм будет получать 15 евро в час, секретарь — 13 евро в час, член комиссии — девять евро в час. На выборах в Европейский парламент 2024 года председатель участковой комиссии получал десять евро в час, секретарь — девять евро в час, член комиссии — восемь евро в час.

Выборы в Сейм состоятся осенью этого года.

Как сообщалось, в январе вступило в силу регулирование, предусматривающее увеличение вознаграждения членов муниципальных избирательных комиссий и участковых комиссий.

Ранее установленная почасовая тарифная ставка для председателя участковой комиссии составляла от десяти до 15 евро, для секретаря — от девяти до 13 евро, для члена комиссии — от восьми до десяти евро.

В настоящее время размер вознаграждения председателя, секретаря и членов избирательной комиссии и участковой комиссии определяется путем применения соответствующего коэффициента к базовому размеру месячной заработной платы, установленному Законом о вознаграждении должностных лиц и работников государственных и муниципальных учреждений.

Было установлено, что почасовая тарифная ставка члена комиссии не должна превышать базовый размер месячной заработной платы, установленный указанным законом, с применением следующих коэффициентов: для председателя комиссии — 0,012–0,014, для секретаря — 0,0102–0,012, для члена комиссии — 0,007–0,0096.

Базовая зарплата на 2026 год составляет 1237,06 евро. Таким образом, в 2026 году для председателей избирательных комиссий была предусмотрена ставка от 15 до 17 евро в час, для секретарей — от 13 до 15 евро в час, для членов комиссии — от девяти до 12 евро в час.

Одновременно, учитывая фискальные возможности государственного бюджета, компенсация расходов на питание для членов избирательных комиссий во время голосования и подсчета голосов увеличена не была. Соответственно, она осталась неизменной — 11 евро.

Как пояснили разработчики поправок, необходимо учитывать, что для обеспечения успешного и качественного проведения выборов с каждым годом все большую роль играют информационные технологии, которые обеспечивают более быстрое подведение итогов выборов, предусматривают более широкие возможности голосования для избирателей и устанавливают более сложные процедуры для членов избирательных комиссий. Таким образом, возрастает необходимость привлекать к обеспечению выборов все более квалифицированных работников.