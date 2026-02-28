Евросоюз предлагает столице деньги по программе: «Восстановление уникального культурного наследия европейского масштаба». Брюсселем на ремонт ул. Вальню выделяется 5 млн евро, еще 3,6 млн евро добавит самоуправление.

Портал bb.lv выяснял — на что пойдут эти деньги, которые планируется освоить до конца 2029 года.

Жемчужина Нового Времени

Собственно, на фоне средневековых улочек Старой Риги, Вальню, с ее длиной в 609 метров, практически выглядит как современная магистраль. На старых картах конца Российской Империи улица эта улица именуется — Крепостная. Это не первое ее название, впервые в 1792 году упоминается как Казарменная. Во времена оные она лежала сразу же за фортификационными валами — оттого и буквальный ее перевод, Валовая.

Но были времена, когда тут... швартовались суда. Ведь именно на пересечении нынешних улиц 13 января, Ридзенес и Вальню был в 1939 году обнаружен «Рижский корабль» – 13-метровое судно из мореного дуба, на коем отважные ливы бороздили Балтику! Принадлежность корабля коренному, финно-угорскому этносу была определена археологами, так как его формы существенно отличались от тех, что использовались корабелами Западной Европы, Скандинавии и Древней Руси.

Общность судьбы здешней застройки —

как правило, неизвестные, предположительно из купцов, балтийских немцев, девелоперы Нового Времени,

затем остзейские же, латышские или русские архитекторы конца XIX века,

и реставраторы поздней ЛССР.

Самыми древними домами здесь можно признать:

N 45 (XVII-XVIII век, перестроен в 1880-1881 гг. по проекту архитектора Отто Дитце, реконструирован в 1983 году);

N 47 (XVIII век, перестроен в 1884 году зодчим Аполлоном Эдельсоном, реконструирован в 1983 г., характерен перенесенным на его фасад «Порталом верблюда»);

N 41 (1737 год, перестроен в 1888 г. О.Дитце, реконструирован в 1983 г.). Наследие немецкой культуры

Те здания, которые можно четко атрибутировать — возведены самыми статусными архитекторами, к примеру, первым латышом — официальным зодчим, Янисом Фридрихом Бауманисом (1835-1891). Он построил на Вальню дома N 26, N 28 и N 32 (1880-е гг., квартиры и магазины), N 28 (1868-1870, Немецкое ремесленное общество, ныне — частный Музей Солнца).

Другой выходец из местных крестьян, ставший знаменитым архитектором Константинс Пекшенс (1859-1928), построил на Вальню в 1910-е гг. дом N 18 (квартиры и магазины), потом его реконструировали в 1985 г.

Ну а самыми распространенными здесь являются творения балтийских немцев. Херберт Тимер разработал проект мощного здания югендстиля — под N 3. Уже в наше время его перестроил известный рижский меценат, сделав торговый пассаж и поместив во внутренний дворик реплику фигуры Золотого рыцаря.

Карл Фельско, Эдгар Фризендорф, Кристоф Хаберланд — разные архитектурные стили, оставленные ушедшей от нас национальной общиной Риги. Даже весьма современно смотрящиеся ныне здания 1930-х годов — N 11 и N 19, возведенные, соответственно, для банка и кинотеатра, принадлежат остзейским творцам Альфреду Карру и Курту Бетге.

Кстати, именно тогда, перед Второй Мировой, улица Вальню стала первой официальной пешеходной улицей Старого города.

Гостиничный квартал

На углу с улицей Калькю (N 28) расположена выстроенная польскими мастерами в конце 1980-начале 1990-х гг. махина отеля. Почти весь квартал между улицами Театра и Калькю также занимает гостиница, которой пришлось пережить 1956 год — время отхода от «архитектурных излишеств».

Перед ее возведением снесли пострадавшую во время Второй Мировой лучшую рижскую гостиницу «Рим» (1878) и пасторат церкви Св. Петра (сооружен в 1910 году по проекту известного бельгийского архитектора, одного из основоположников рационального модерна, Анри ван де Вельде и Бернхарда Биленштейна).

При разработке проекта гостиницы был объявлен конкурс, в котором участвовали две группы архитекторов: во главе с академиком Эрнестом Шталбергом и во главе с Арвидом Миезисом. Шталберг работал вместе с учениками Мартой Станей, Артуром Рейнфельдом, Янисом Гинтерсом и Янисом Лицитисом и спроектировал 9-этажное здание с большой площадью перед ним, для чего необходимо было снести сохранившиеся в квартале здания.

Конкурсная комиссия утвердила проект Миезиса, но только планировку. Фасады она сочла слишком лаконичными, и для их оформления пригласили ученика Эйженса Лаубе – Сергея Антонова. Русский архитектор из довоенной Латвии привнес в советский проект элементы функционализма 1930-х годов.

Что сделают в скором будущем

Объявлена цель обновления улицы: «Содействовать развитию публичного внешнего пространства Вецриги как территории, включенной в Список мирового наследия ЮНЕСКО, чтобы обеспечить улучшение качества пешеходной инфраструктуры и доступность среды для многообразных групп пользователей, доступность услуг культуры и туризма».

В процессе намереваются осуществить:

Постройку пешеходной инфраструктуры на улице Вальню и ее соединениях (изменения организации движения, приспособленные для нужд пешеходной инфраструктуры);

Восстановление покрытия для обеспечения доступности среды (комбинация исторической брусчатки с современными решениями);

Перестройку увязанных инженерных коммуникаций;

Элементы современного благоустройства (освещение, насаждения);

Единые дизайнерские решения (информационные указатели);

Информационные стенды;

Публичность и вовлечение общества.

Фронт работ

Презентации, выполненные проектировщиками, показывают, что коренных изменений в облике Вальню не произойдет — но кое-что, конечно, улучшат. Больше станет элементов малого озеленения, ровней уложат булыжник. Прилагается спецификация на данное покрытие, а также на концептуальные фонари.

Разумеется, не обойдется и без ограничительных столбиков — они будут стильные, черные!

Центральная территория проекта – улица Вальню на всем протяжении от улицы Смилшу до улицы 13 января. Работы по перестройке затронут также театральную площадь и площадь баррикад 1991 года, улицу Мейстару, улицу Калькю от улицы Мейстару до бульвара Аспазияс, улицу Аудею (от улицы Калею до бульвара Аспазияс), небольшой участок улицы Амату, а также планируется перестроить соединения улицы Вальню с бульваром Аспазияс и улицей 13 января.

Инфографика: riga.lv

Потемкинская деревня

Все это, конечно, замечательно — и тем отчетливей проявляется преемственность с прошлым составом Думы, который начал сей прожект. Только вот на самом деле, Вальню и так выглядит вполне прилично, в отличие, предположим, от тех улочек, которые по-прежнему демонстрируют заброшки.

Конечно, ни одну старую руину, по нынешним ценам, на европейские 5 миллионов, не отреставрируешь — к тому же сразу упираемся в права собственности и т.д. Потому Вецриге предстоит воплощать теорию малых дел — ухоженные общественные пространства с запущенными «хозяйскими» зданиями...