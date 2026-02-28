Вместо одного универсального проекта европейский производитель предлагает дуальный концепт — две платформы, дополняющие друг друга по возможностям.

Первая — традиционный вертолет классической схемы, рассчитанный на широкий спектр задач: от транспортных и поисково-спасательных операций до поддержки войск.

Вторая — скоростной аппарат комбинированной схемы, развивающий технологические решения демонстраторов X³ и Racer. Такая машина способна обеспечить существенно более высокую крейсерскую скорость и при этом сохранить преимущества вертикального взлета и посадки. Разработчики делают ставку на динамику: быстрый набор скорости, эффективное торможение и расширенные маневренные возможности.

Ключевой технологический принцип — модульная открытая архитектура (MOSA), которая позволит оперативно интегрировать новые системы, вооружение и средства связи без глубокой переработки платформы.

Глава подразделения Брюно Эвен отметил, что представленные решения служат отправной точкой для обсуждения с военными заказчиками и формирования финальных требований.

Параллельно компания продолжает модернизацию действующей линейки: вертолет NH90 ожидают обновления Block 1 и Block 2, а модели H145M, H160M и H225M сохраняют позиции в сегменте современных военных платформ.

Программа NGRC вступает в ключевую стадию. До конца 2027 года страны-участницы — Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Великобритания и Канада — должны определить предпочтительный концепт, чтобы к 2030 году перейти к полноценной фазе разработки.