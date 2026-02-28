«На следующее заседание пригласить социального психолога», – такое предложение высказала скандальная поэтесса Лиана Ланга (Национальное объединение), указав на фигуры депутатов оппозиционных партий. Очередной раз она заявила, что в зале заседания царит – Sverdlovskas tirgus (Свердловский базар)!

– Нарколог тоже пригодится, по крайней мере для некоторых депутатов на регулярной базе. Можно взять его в штат, – подхватили идею оппозиционеры, явно намекая на недавнее участие Ланги в распитии спиртных напитков в стенах Рижской думы.

Тем временем вице-мэр Вилнис Кирсис («Новое Единство») пугал депутатов:

– У нас есть и другая возможность – ждать, пока в садах не останется детей, одни педагоги.

Вице-мэр подчеркнул, что детские сады должны готовить к школе – на государственном языке. Что же касается инфраструктуры, то, Рига не провинция, и, как заверил политик, «не надо будет ездить за десятки километров, а просто – перейти через улицу».

«Притон наркоманов будет», – такую перспективу для покинутых садиков нарисовал Рудолфс Бреманис.

– Что, там гостиницы внезапно появятся и будут процветать? В лучшем случае игровые залы, – предположил депутат. – А перед выборами – да, конфетки-шарики, «Прогрессивные» за детей. По оценкам политика, в ремонты и оборудование закрываемых садиков было вложено несколько миллионов евро. Теперь нужно будет реконструировать те, которые остаются – а на самом процессе обновления можно заработать…

А вот Мартиньш Коссовичс («Прогрессивные») первым решил разыграть козырную карту – он обвинил депутата РД, как он выразился, «от скандального Русского Союза Латвии» Юлию Сохину в том, что та в социальной сети «Телеграм» призывала – учиться в России!

Также М.Коссовичс объявил, что полиция начала проверку в отношении депутата Якова Плинера, который разместил в Facebook свою фотографию с советскими наградами, а также поздравил с 23 февраля.

– Я надеюсь, что службы безопасности наблюдают за этой ситуацией, – высказался господин Коссовичс.

«Эти районы с «неправильными» избирателями», – выразила свое мнение географией закрываемых детсадов Инна Дьери. А вот в Межапарке сейчас происходит просто чудо – там с нуля строят школу!

А председатель Комитета РД по образованию, молодежи и спорту Лайма Гейкина («Прогрессивные»), которая была одним из политиков, продвигавших ликвидацию садиков, поблагодарила родителей за… гражданскую инициативу.

СТАТИСТИКА

В начале 2025/26 учебного года в 148 муниципальных детсадах Риги был зарегистрирован 21 251 ребенок; имелось 1400 свободных мест.

В то же время 239 частных детсада посещало около 6000 детей, а самоуправление доплачивало этим предпринимателям.

Также по теме - «Тут в основном «русские» заведения»: как в Риге ликвидировали детские садики