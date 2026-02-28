Baltijas balss logotype
Иран отрицает гибель высокопоставленных чиновников в результате ударов 1 305

В мире
Дата публикации: 28.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Президент Ирана Масуд Пезешкиан.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан.

ФОТО: Youtube

В результате ударов США и Израиля в субботу высокопоставленные политические деятели Ирана не были убиты, заявили представители иранского руководства, пишет ЛЕТА со ссылкой на BBC.

Президент Масуд Пезешкиан находится в безопасности, сообщил на платформе "X" его заместитель Мохаммад Джафар Каэмпана.

На платформе "Telegram" сын президента Юсеф Пезешкиан заявил, что на этот раз "покушения не были успешными".

Армия опровергла гибель своего командующего генерал-майора Амира Хатами, а агентство Fars сообщает, что спикер парламента Мохаммад Бакер Калибаф и глава Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани не пострадали.

Ранее израильская армия сообщила, что целями израильских ударов в Тегеране были места, где собрались высокопоставленные политические и силовые должностные лица.

Как сообщалось, в субботу Израиль и США нанесли удары по Ирану, и в результате ракетных атак пострадали как столица Тегеран, так и другие города.

Иран нанес ответные удары по Израилю, а также по военным объектам США в Бахрейне и других странах Персидского залива.

#Иран #США #Израиль #безопасность #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • С
    Сарказм
    28-го февраля

    Отлично, а где ж они сами-то? Кому как не лидерам в тяжелую годину нападения на страну вести свой народ на праведное сопротивление? "Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Бойцы нашей армии и флота! К вам обращаюсь я, друзья мои!..." - где вот это все? Или старички-чалмоносцы попрятались по глубоким бункерам и не могут оторваться от чемоданов, чью конструкцию им пуйло по бартеру подогнал настолько, что даже 5 секунлное видео снять нет возможности? А за них отдуваются какие-то сыновья, помощники и прочие лакеи при троне? Или все же старички нынче не в полной комплектации и показать их нет никакой возможности?

    1
    2

Видео