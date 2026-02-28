В результате ударов США и Израиля в субботу высокопоставленные политические деятели Ирана не были убиты, заявили представители иранского руководства, пишет ЛЕТА со ссылкой на BBC.

Президент Масуд Пезешкиан находится в безопасности, сообщил на платформе "X" его заместитель Мохаммад Джафар Каэмпана.

На платформе "Telegram" сын президента Юсеф Пезешкиан заявил, что на этот раз "покушения не были успешными".

Армия опровергла гибель своего командующего генерал-майора Амира Хатами, а агентство Fars сообщает, что спикер парламента Мохаммад Бакер Калибаф и глава Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани не пострадали.

Ранее израильская армия сообщила, что целями израильских ударов в Тегеране были места, где собрались высокопоставленные политические и силовые должностные лица.

Как сообщалось, в субботу Израиль и США нанесли удары по Ирану, и в результате ракетных атак пострадали как столица Тегеран, так и другие города.

Иран нанес ответные удары по Израилю, а также по военным объектам США в Бахрейне и других странах Персидского залива.