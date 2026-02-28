В субботу, когда США и Израиль наносили удары по Ирану, в Минабе, в провинции Хормозган на юге Ирана, ракета попала в начальную школу для девочек, и число погибших в результате этого удара достигло 57, сообщают иранские СМИ со ссылкой на официальных лиц, пишет ЛЕТА со ссылкой на DPA.

"Эта школа была прямой целью удара", — сообщает агентство Tasnim.

Израиль и США пока не прокомментировали этот удар.

В момент удара в школе находились 170 человек. Спасательные работы продолжаются.

"Это явное преступление. Мир должен выступить против этой великой несправедливости", — заявил в сообщении пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи.

Удары США и Израиля являются неспровоцированными и незаконными

Удары США и Израиля по Ирану являются "полностью неспровоцированными, незаконными и нелегитимными", заявил в субботу на платформе "X" министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, пишет ЛЕТА со ссылкой на BBC.

Президент США Дональд Трамп превратил свой лозунг "Америка прежде всего" в "Израиль прежде всего", что всегда означает "Америка на последнем месте", отметил министр.

Вооруженные силы Ирана "готовы к этому дню и преподадут агрессорам урок, который они заслужили", добавил Арагчи.

Как сообщалось, в субботу Израиль и США нанесли удары по Ирану, и в результате ракетных атак пострадали как столица Тегеран, так и другие города.

Иран нанес ответные удары по Израилю, а также по военным объектам США в Бахрейне и других странах Персидского залива.