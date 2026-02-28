Baltijas balss logotype
В Иране при попадании ракеты в школу погибли 57 человек 24 3727

В мире
Дата публикации: 28.02.2026
BB.LV
ФОТО: twitter

В субботу, когда США и Израиль наносили удары по Ирану, в Минабе, в провинции Хормозган на юге Ирана, ракета попала в начальную школу для девочек, и число погибших в результате этого удара достигло 57, сообщают иранские СМИ со ссылкой на официальных лиц, пишет ЛЕТА со ссылкой на DPA.

"Эта школа была прямой целью удара", — сообщает агентство Tasnim.

Израиль и США пока не прокомментировали этот удар.

В момент удара в школе находились 170 человек. Спасательные работы продолжаются.

"Это явное преступление. Мир должен выступить против этой великой несправедливости", — заявил в сообщении пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи.

Удары США и Израиля являются неспровоцированными и незаконными

Удары США и Израиля по Ирану являются "полностью неспровоцированными, незаконными и нелегитимными", заявил в субботу на платформе "X" министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, пишет ЛЕТА со ссылкой на BBC.

Президент США Дональд Трамп превратил свой лозунг "Америка прежде всего" в "Израиль прежде всего", что всегда означает "Америка на последнем месте", отметил министр.

Вооруженные силы Ирана "готовы к этому дню и преподадут агрессорам урок, который они заслужили", добавил Арагчи.

Как сообщалось, в субботу Израиль и США нанесли удары по Ирану, и в результате ракетных атак пострадали как столица Тегеран, так и другие города.

Иран нанес ответные удары по Израилю, а также по военным объектам США в Бахрейне и других странах Персидского залива.

#Иран #США #Израиль #нападение
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(24)
  • Д
    Дед
    1-го марта

    Что у нас нас с санкциями, против стран напавших на страну и убивающих детей в школах? Или это опять про другое?

    1
    0
  • A
    Aleks
    28-го февраля

    Евреи,которые изучают Тору,а не Танию ,являются сами Антиионистами и поддерживают Палестину и против войны с Ираном. Всех не надо под одну гребёнку грести. Есть еврейские фашисты,а есть приличные евреи,которые с радостью несли миру свет и процветание,но для этого надо победить сионизм,который посадил своих во многих странах и организациях.. Третья мировая началась ещё в 2019,когда в Ашкелоне ,Израиль,произошла массовая драка между сионистами и евреями,выступающими против сионизма.

    12
    1
  • .. ...
    .. ...
    28-го февраля

    О евреях был лучшего мнения, теперь понимаю, почему немцы и латыши уничтожали их в Румбула и Бикерниеки.

    28
    5
  • С
    Сарказм
    .. ...
    28-го февраля

    Дебилка, ну это ты себе просто срок сам себе наболтал, надо ж быть настолько отбитым чмом...

    2
    31
  • .. ...
    .. ...
    .. ...
    28-го февраля

    Поменяй ник на маразм

    29
    2
  • С
    Сарказм
    .. ...
    28-го февраля

    А ты - на Розенберг (хотя ты депил и вряд ли знаешь, кто это такой)

    2
    13
  • РС
    Рейн Споле
    .. ...
    28-го февраля

    Расскажи почему нацисты объявили евреев вне закона ?

    0
    5
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    28-го февраля

    Редакция ВВ! Вы полные скоты!!!

    27
    0
  • З
    Злой
    Алексей Зиновьев
    28-го февраля

    Что есть то есть, согласен с Вами.

    16
    0
  • A
    Aleks
    28-го февраля

    Трамп,который не выполнил главных целей операции по устранению лидеров Ирана и получил по американским базам,отменил выступление и через Италию попросил Иран прекратить огонь. Лозунг:А нас за шо?в действии.👽😈

    24
    2
  • С
    Сарказм
    Aleks
    28-го февраля

    "- Израильские СМИ со ссылкой на высокопоставленный источник с осторожным оптимизмом сообщают, что глава Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи был ликвидирован.". Ну дай-то бог, ублюдок заслужил, как мало кто. земля стекловатой.

    1
    25
  • bt
    bory tschist
    28-го февраля

    ... y них же там школы – через каждые 100 метров ... :D – трудно не попасть ! уж кто-кто, а – слишком образованные – злые валдисы лучше всех это знают

    1
    35
  • З
    Злой
    bory tschist
    28-го февраля

    Да, это не твоя недострана где и школы и детсады закрывают!

    28
    2
  • bt
    bory tschist
    bory tschist
    28-го февраля

    злому: Danke!

    0
    4
  • VS
    Valdis Savickis
    28-го февраля

    Не менее 60 детей убито в начальной школе для девочек, но пропагандисты bb пишут более нейтрально

    48
    0
  • З
    Злой
    28-го февраля

    Явное преступление при населении в 92 миллиона,, застрять в средневековье, не развиваться и бояться страны с населением 9 миллионов, это всё равно что боксёр- профи проиграл бой ученику 2- го класса!

    7
    35
  • A
    Aleks
    Злой
    28-го февраля

    Что то кто то попутал .В США не 9 млн человек😀

    24
    2
  • З
    Злой
    Злой
    28-го февраля

    Главный- Израиль, при поддержке США, но тёрки Израиля и Ирана уже давно начались.

    12
    5
  • З
    Злой
    Злой
    28-го февраля

    К тому же ведь боится весь западный мир с населением более миллиарда человек страну с населением 150 миллионов, которая их с лица земли сотрёт если они сунутся в конфликт, и не суются они, зная последствия их уничтожения!

    13
    4
  • З
    Злой
    Злой
    28-го февраля

    Минусовщикам, ещё раз для тупых повторюсь, страна с населением 150 миллионов натянет весь западный мир с населением более миллиарда, будь страна с 92 миллионами поумнее, а не постоянно замотанные лица тряпками, её бы боялись!

    15
    6
  • С
    Сарказм
    Злой
    28-го февраля

    Гыгыгы натянулка не выросла, пока она закидывает трупами (в основном безуспешно) страну с населением в 40 млн, просрав на этом все: и бабки, и свое будущее и свои реваншистские бредни. А все потому, что она также застряла в средневековье и пытается выстроить государство по лекалам 18 века в 21.

    0
    23
  • С
    Сарказм
    Злой
    28-го февраля

    Хмм, а где ж ты был, когда по его приказу убыили десятки тысяч (!) безоружных граждан буквально месяц назад? И еще более почему я не слышал твое петушиное кукарекание про преступления, когда путинские "соколы" разбомбили Мариупольский драмтеатр, похоронив там 600 женщин и детей. После чего разровняли место экскаваторами, вывезли"строительный мусор" на свалку, а на месте братской могилы массового убийства возвели новый театр, где сейчас устраивают веселые детские утренники? Там все в порядке, никаких преступлений, тебя все устраивает?

    0
    14
  • A
    Aleks
    28-го февраля

    Вот и думай... Сегодня,,Латвия на первом месте,,,а завтра,,Израиль на первом месте,,👽

    4
    4
  • A
    Aleks
    28-го февраля

    Ну да,тут не скажешь как в Палестине:Половина детей была террористами,а другую половину убил Хамас. Дети,школы,мирное население... Очень похоже ,если убрать слово Израиль,на сводки Совинформбюро,где гитлеровцы бомбили все,невзирая на лица. А как же-Мы прошли Холокост?! Похоже,что в правительстве Израиля никто не прошел Холокост,а вот ,что были причастны к Холокосту-это факт 👽😈🔯

    33
    4
Читать все комментарии

Видео