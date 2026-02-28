Аналитики консалтинговой компании EY зафиксировали резкий спад занятости в промышленности Германии. В 2025 году предприятия сократили около 124 100 сотрудников. Годом ранее компании уволили еще 56 тысяч человек. Таким образом, негативный тренд не только сохраняется, но и усиливается.

Если сравнить показатели с доковидным 2019 годом, ситуация выглядит еще серьезнее. За 5 лет промышленный сектор потерял 266 200 рабочих мест. Это почти минус 5% от общего числа занятых, уточняет bz-berlin. Для экономики Германии, где промышленность традиционно играет ключевую роль, это значительный показатель.

Автоиндустрия под наибольшим давлением

Особенно сильно кризис ударил по автомобильной отрасли Германии. В частности, только за прошлый год автопроизводители и их поставщики сократили почти 50 тысяч сотрудников. С 2019 года совокупные потери в автоиндустрии достигли примерно 111 тысяч рабочих мест. Это снижение на 13%.

Автомобильная промышленность долгое время считалась опорой немецкой экономики. Переход на электромобили, рост издержек и конкуренция со стороны азиатских производителей усилили давление на компании. В результате концерны оптимизируют расходы и закрывают отдельные подразделения.

Снижение оборота и слабая динамика рынка

Главной причиной увольнений аналитики EY называют падение выручки. В 2024 году оборот промышленных предприятий снизился на 1,1%. Причем показатель приводится без учета инфляции. Годом ранее падение оказалось еще сильнее и достигло 3,5%.

Таким образом, компании столкнулись с двойным давлением. Растут расходы на энергию и логистику, а спрос на продукцию остается слабым. Как результат, бизнес сокращает персонал, чтобы сохранить финансовую устойчивость.

Особенно заметно просели 3 отрасли:

-автомобильная промышленность;

-бумажная промышленность;

-текстильная промышленность.

В этих секторах выручка снизилась примерно на 3%.

Есть ли положительные сигналы

Несмотря на общий спад, отдельные направления показывают рост. Например, химическая и фармацевтическая промышленность увеличила занятость на 3%. Кроме того, электроиндустрия добавила около 2% рабочих мест.

Тем не менее, эти успехи не компенсируют масштабных сокращений в других сегментах. В итоге общий баланс остается отрицательным.

Рост числа банкротств

Одновременно усиливается волна неплатежеспособности компаний. С января по ноябрь открыто около 1480 процедур банкротства. Это на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Более того, показатель стал самым высоким с 2013 года.

В Германии процедура банкротства означает, что компания официально признает невозможность выполнять финансовые обязательства. Суд назначает управляющего, который анализирует активы и пытается спасти бизнес или распродать имущество. Для сотрудников это часто означает риск потери работы.

Оценка экспертов

Представитель EY Ян Брорхилькер заявил, что промышленность Германии находится в глубоком кризисе. По его словам, только заметный экономический подъем способен остановить дальнейшее сокращение занятости. Иначе предприятия продолжат оптимизацию штатов.

Исследование EY основано на данных Федерального статистического ведомства Германии, которое собирает официальную экономическую статистику. Это означает, что цифры отражают реальную динамику рынка.

Что означает кризис промышленности для рынка труда

Рынок труда становится менее стабильным в традиционных индустриальных регионах.

Конкуренция за рабочие места усиливается.

Компании активнее инвестируют в автоматизацию и цифровизацию.

Таким образом, промышленность Германии переживает структурную перестройку. Старые модели теряют эффективность, а новые направления пока не компенсируют потери полностью.

Текущие данные показывают системный кризис, а не краткосрочный спад. Если экономический рост не ускорится, спад занятости в промышленности может продолжиться и в ближайшие годы.