"Еще до присоединения к проекту у меня сложилось положительное впечатление о современных китайских технологиях и передовом инженерном опыте в области ветроэнергетики. Работа на объекте подтвердила мои ожидания, и мои убеждения стали еще крепче", -- сказал 37-летний грузинский HSE-инженер Георгий Алавидзе на строительной площадке проекта "Руиси" /Ruisi/.

Строящийся ветропарк "Руиси" расположен в центральной части Грузии, недалеко от города Гори, примерно в 100 километрах от Тбилиси. Китайская компания Goldwind Science & Technology Co., Ltd. поставляет для объекта ветрогенераторы китайского производства, а также участвует в строительстве и последующем техническом обслуживании проекта. Общая проектная мощность объекта составляет 206 МВт.

"Это уже мой четвертый проект, в котором я работаю с китайской компанией. Китайские коллеги очень дисциплинированы и организованы. Они оказывают мне поддержку в преодолении любых трудностей, с которыми я сталкиваюсь в ходе реализации проекта", -- сказал Г. Алавидзе, добавив, что гордится своим участием в столь масштабном ветроэнергетическом проекте, подобных которому в Грузии раньше не было.

Монтаж первого ветрогенератора был завершен в декабре 2025 года. Длина каждой лопасти ветрогенератора составляет 83,4 метра, а высота башни достигает 105 метров. Планируется установка 33 ветрогенераторов мощностью 6,25 МВт каждый, что делает данный проект крупнейшим ветропарком в Грузии. По предварительным расчетам, после полного ввода объекта в эксплуатацию его годовая выработка электроэнергии сможет удовлетворить потребности около 200 тысяч домохозяйств, а ежегодные выбросы углекислого газа сократятся на 400 тысяч тонн.

"На монтаж одного ветрогенератора уходит около пяти дней. Чтобы гарантировать выполнение графика работ, управленческий персонал и монтажные бригады продолжают работать даже в период праздника Весны", -- сказал 38-летний Ло Юнцзинь, начальник участка проекта "Руиси" из Goldwind Sci & Tech, добавив, что наступивший год Лошади по лунному календарю -- уже третий китайский Новый год, который он встречает на зарубежных объектах.

По его словам, в проекте используются передовые китайские решения, такие как технология среднескоростных генераторов на постоянных магнитах /medium-speed permanent magnet, MSPM/ и технология формирования сети /Grid-forming/, которые способствуют более эффективному преобразованию энергии и помогают поддерживать стабильность местной энергосистемы.

Район расположения проекта "Руиси" обладает значительным ветроэнергетическим потенциалом: среднегодовая скорость ветра здесь достигает 7,2 метра в секунду. Однако наряду с "дарами" природы, сложные метеоусловия создают серьезные вызовы для строителей. С декабря 2025 года анемометры на строительной площадке фиксировали порывы ветра, превышающие 18 метров в секунду. Ситуацию усугубили недавно обрушившиеся на Грузию обильные снегопады, которые также значительно осложнили транспортировку оборудования и монтажные работы.

"Мы выстроили эффективное взаимодействие. Несмотря на непростые погодные условия, китайские коллеги оперативно корректируют план работ прямо на площадке. Строгое соблюдение графика и четкий контроль рисков позволяют нам избегать существенных задержек и двигаться в заданном темпе", -- сказал Эркан Яриджи, представитель компании "Бюро Веритас" /Bureau Veritas/, которая обеспечивает контроль и надзор за качеством реализации проекта.

Согласно "Десятилетнему плану развития сетей Грузии на 2024-2034 годы", утвержденному Министерством экономики и устойчивого развития страны, к 2034 году общая установленная мощность энергосистемы Грузии, по прогнозам, вырастет до 10336 МВт, из которых 1291 МВт придется на ветряные электростанции. Проект "Руиси" является одним из перспективных ветроэнергетических проектов, включенных в данный план.

"Китайские технологии доказывают свое лидерство благодаря надежной работе оборудования в сложных условиях Грузии, и сертификация данной модели ветротурбин Goldwind подтверждает их безопасность и принадлежность к оборудованию высшего класса. Я уверен, что этот проект станет новым эталоном для энергетической отрасли Грузии", -- заключил Э. Яриджи.