Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Антониу Кошта и глава дипломатии ЕС Кая Каллас в связи с военной операцией США и Израиля призвали стороны к сдержанности и защите гражданского населения.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) и глава Евросовета Антониу Кошта в субботу, 28 февраля, опубликовали в соцсети X идентичные посты, в которых выразили серьезную обеспокоенность в связи с началом новой военной операции Израиля и США против Ирана, пишет DW.

"Обеспечение ядерной безопасности и предотвращение любых действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации напряженности или подрыву глобального режима нераспространения (ядерного оружия. - Ред.), имеют решающее значение, - заявили лидеры ЕС. - Мы призываем все стороны проявить максимальную сдержанность, защитить гражданское население и в полной мере соблюдать международное право".

Фон дер Ляйен и Кошта также указали, что Европейский Союз ввел широкие санкции в ответ на действия "иранского режима убийц" и Корпуса стражей исламской революции (КСИР). При этом Брюссель "содействует дипломатическим усилиям, направленным на урегулирование ядерной и баллистической программ (Ирана. - Ред.) путем переговоров", - указали лидеры Евросоюза.

Каллас: Иранский режим опасен для мира

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас также заявила об "опасном характере" развития событий на Ближнем Востоке. При этом она подчеркнула: "Иранский режим убил тысячи людей. Его программы по созданию баллистических ракет и ядерного оружия, а также поддержка террористических групп представляют серьезную угрозу для глобальной безопасности. ЕС принял жесткие санкции в отношении Ирана и поддержал дипломатические решения, в том числе по ядерной проблеме".

Каллас обсудила ситуацию с министром иностранных дел Израиля Гидеоном Сааром. По ее словам, Евросоюз также "тесно сотрудничает с арабскими партнерами в поиске дипломатических путей решения" конфликта.

"Наша консульская сеть в полной мере участвует в содействии выезду граждан стран Европейского Союза. Необходимый персонал ЕС выводится из региона. Наша военно-морская миссия Aspides находится в состоянии повышенной готовности в Красном море и готова помочь в поддержании открытости морского коридора", - добавила Каллас.

Новая военная операция Израиля и США против Ирана

Израиль утром заявил о нанесении "превентивного" удара по Ирану. США участвуют в этой операции, подтвердил президент страны Дональд Трамп. Глава Белого дома заявил о намерении уничтожить иранскую ядерную программу. Трамп призвал армию Ирана сложить оружие, а жителей страны - "брать свою судьбу в собственные руки".

Взрывы прогремели в Тегеране, Исфахане, Куме, Кередже, Керманшахе, Лурестане и Тебризе. Иранские госСМИ сообщают, что аятолла Али Хаменеи и президент Ирана Масуд Пезешкиан живы и находятся в безопасности. По данным СМИ, они были в числе главных целей израильско-американской атаки.

Воздушное пространство закрыто не только над Ираном и Израилем, но также над ОАЭ и Катаром. В Дохе сообщили о сбитой иранской ракете. Взрывы раздались в Абу-Даби и Бахрейне. В столице Иордании Аммане и в Кувейте звучали сирены воздушной тревоги. Авиакомпании многих стран отменяют полеты на Ближний Восток.

В Израиле объявлено чрезвычайное положение. Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о запуске в сторону Израиля ракет и беспилотников. Это подтвердили израильские военные. Арабский телеканал Al Jazeera передал, что иранские ракеты были выпущены также в сторону военных баз США в Катаре и Бахрейне.

Правительство Германии созвало заседание кризисного штаба из-за эскалации на Ближнем Востоке. Оно пройдет в министерстве иностранных дел в Берлине. Власти ФРГ также заявили, что находятся "в тесном контакте" с европейскими партнерами по поводу ситуации на Ближнем Востоке.