Наша психика склонна к накопительному эффекту: вы терпите, терпите, а потом резко происходит взрыв. Однако организм не безмолвствует, он дает понять, что нервы уже на пределе.

«У меня все нормально» — так мы отвечаем даже в те дни, когда чувствуем себя очень плохо. Зачастую бывает так, что человек продолжает работать, выполнять привычные дела, даже когда ему хочется спрятаться в самый дальний угол, чтобы побыть одному.

Чем дольше вы делаете вид, что с вами все в порядке, тем опаснее могут быть последствия, предупреждают психологи. Все начинается с апатии, переживаний, но может перерасти в тревожное расстройство или депрессию.

«Психические трудности редко начинаются с очевидного кризиса. Гораздо чаще они долго существуют в замаскированной форме — пока человек продолжает работать, функционировать, быть „в порядке“, — говорят специалисты Клиники доктора Исаева.

Как понять, что психика на пределе? Эксперты перечислили признаки, которые явно должны насторожить.

Вот как ведет себя человек, у которого далеко не все нормально.

1. Превращается в трудоголика

Человек вдруг становится чересчур активным — он работает, словно не замечая усталости. На самом деле повышенная продуктивность может быть не признаком ресурса, а формой защиты. Так наша психика пытается максимально изолироваться от чувства тревоги и убежать от разъедающих мыслей.

2. Рационализирует все чувства

Человек пытается всем своим чувствам найти логичное объяснение. Вот какие могут быть выводы:

у всех такое бывает;

это сейчас такой возраст;

объективно причин для жалоб нет.

Такой способ помогает создать иллюзию контроля, ведь это удобнее, чем впустить в себя реальное переживание.

3. Постоянно шутит и иронизирует

Шутить — это хорошо, но всему есть предел. Иногда ирония и самоирония могут служить способом дистанцирования от боли. Шутка снижает аффект, но одновременно делает невозможным его переработку — чувство как будто не успевает быть прожитым.

4. Жалуется на головные боли и проблемы с ЖКТ

Наше ментальное и физическое здоровье тесно связаны. Головные боли, напряжение, проблемы со сном, желудочно-кишечным трактом, тахикардия нередко становятся единственным языком, на котором психика сообщает о перегрузке. А как еще можно достучаться, если мозг отказывается принимать реальность?

5. Хочет все контролировать

Человек планирует каждый свой шаг, старается четко соблюдать дедлайны и сильно тревожится, если что-то идет не так.

Контроль здесь выполняет регуляторную функцию. Он временно снижает тревогу, но делает систему хрупкой, говорят психотерапевты.

6. Перестает ощущать полноту эмоций

Появляется ощущение, как будто ничто не трогает, происходит утрата интереса к привычным делам, эмоциональное притупление. Это не отсутствие проблем, а защитное выключение чувств, ведь психика и без того уже перегружена.

7. Становится вспыльчивым и агрессивным

Злость, нетерпимость, вспышки раздражения часто маскируют тревогу, стыд или бессилие. Вам необходимо избавляться от эмоций, а гнев — это один из самых доступных и простых способов. Вы разрешаете себе быть злым, но не слабым.

8. Начинает курить и выпивать

Сигарета помогает успокоиться, а после бокала вина легче уснуть. Но это всего лишь иллюзия контроля, которая делает человека заложником вредных привычек. Так тревога будет лишь нарастать.

9. Постоянно сравнивает себя с теми, кому хуже

У человека происходит обесценивание собственного состояния через внешние критерии («другим тяжелее»). Это помогает ему не признавать потребность в помощи, но никак не снижает внутреннюю нагрузку.

10. Изо всех сил живет «нормальной» жизнью

Работа, семья, социальная активность — все это признаки стабильности и уверенности, что все как у всех. Психика умеет долго поддерживать внешний порядок, особенно ценой внутреннего истощения.

«Сколько веревочке ни виться, все равно придет конец» — помните такую пословицу? Так что не пытайтесь обмануть себя, обратитесь за помощью к специалисту, если чувствуете, что в этом есть необходимость.