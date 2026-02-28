Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Кардиолог объяснил, почему яйца нужно есть целиком, а не только белок 0 383

Люблю!
Дата публикации: 28.02.2026
1001sovet
Изображение к статье: Кардиолог объяснил, почему яйца нужно есть целиком, а не только белок

Кардиолог подчеркнул, что яйцо становится цельным продуктом только в сочетании с желтком.

Яйца важно есть полностью, поскольку желтки содержат жизненно важные питательные вещества, а все разговоры о холестерине от того, что его неправильно истолковали.

Дело в том, что люди часто предпочитают есть только белок, пропуская желток и обвиняя его в возникновении ряда проблем, включая повышение уровня холестерина, пишет Hindustan Times.

По словам доктора Алока Чопры, кардиолога и эксперта по функциональной медицине с более чем 40-летним опытом, яичный белок сам по себе является воспалительным белком. Поэтому, если вы едите его отдельно, это вредно для здоровья.

Употребляйте яйцо целиком

Кардиолог подчеркнул, что яйцо становится цельным продуктом только в сочетании с желтком. По его словам, яйца — одни из самых питательных и универсальных продуктов, которые у нас есть, но их часто несправедливо критикуют.

Более того, в яичном желтке содержится не только холестерин. В нем гораздо больше питательных веществ. Кардиолог заявил: "Желток, в частности, часто критикуют из-за содержания в нем холестерина, но на самом деле именно в нем содержится большая часть питательных веществ яйца. По сравнению с яичным белком, желток содержит гораздо больше витамина А, витамина Е и омега-3 жирных кислот".

Неправильное понимание холестерина

Хотя холестерин содержится в яичных желтках, в умеренных количествах он не вреден. Более того, по словам кардиолога, сам холестерин широко неправильно понимают.

"Он необходим для структуры клеток, выработки гормонов, работы мозга и здоровой иммунной системы", — объяснил он.

Кардиолог подчеркнул, что около 85% холестерина вырабатывается печенью, независимо от того, что человек ест.

"Так что спросите себя, если организм вырабатывает его самостоятельно, как он может быть по своей сути вредным для вашего организма?", — отметил врач.

"Вопреки распространенному мнению, холестерин не является причиной сердечных заболеваний. Это удивительно для всех. Холестерин вырабатывается в нашем организме. Фактически, 85% его образуется в организме. И в то же время холестерин выполняет около 16 основных функций. Так как же он может быть вредным?",- добавил он.

Читайте нас также:
#медицина #питание #витамины #яйца #кардиология #здоровье #еда #холестерин
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Вы сами усиливаете свою тревожность: психолог назвал неожиданные причины
Изображение к статье: От духов до туши: какие бьюти-средства «боятся» ванной
Изображение к статье: Так начинается инфаркт: ощущения, которые большинство игнорирует
Изображение к статье: «Не хочу жить»: Слава эмоционально отреагировала на конфликт с публикой в Пензе

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Власти Великобритании намерены разрешить перенос кур за лапы
В мире животных
Изображение к статье: Как часто следует вычесывать домашних животных?
В мире животных
Изображение к статье: Исследование: влияние кастрации на продолжительность жизни ротвейлеров
В мире животных
Изображение к статье: Пьёте кофе? Учёные рассказали, как это влияет на риск слабоумия
Люблю!
Изображение к статье: Живописный край близ границы с Литвой. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Запущен механизм самоуничтожения Латвии - Neatkarīgā
Наша Латвия
Изображение к статье: Власти Великобритании намерены разрешить перенос кур за лапы
В мире животных
Изображение к статье: Как часто следует вычесывать домашних животных?
В мире животных
Изображение к статье: Исследование: влияние кастрации на продолжительность жизни ротвейлеров
В мире животных

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео