Яйца важно есть полностью, поскольку желтки содержат жизненно важные питательные вещества, а все разговоры о холестерине от того, что его неправильно истолковали.

Дело в том, что люди часто предпочитают есть только белок, пропуская желток и обвиняя его в возникновении ряда проблем, включая повышение уровня холестерина, пишет Hindustan Times.

По словам доктора Алока Чопры, кардиолога и эксперта по функциональной медицине с более чем 40-летним опытом, яичный белок сам по себе является воспалительным белком. Поэтому, если вы едите его отдельно, это вредно для здоровья.

Употребляйте яйцо целиком

Кардиолог подчеркнул, что яйцо становится цельным продуктом только в сочетании с желтком. По его словам, яйца — одни из самых питательных и универсальных продуктов, которые у нас есть, но их часто несправедливо критикуют.

Более того, в яичном желтке содержится не только холестерин. В нем гораздо больше питательных веществ. Кардиолог заявил: "Желток, в частности, часто критикуют из-за содержания в нем холестерина, но на самом деле именно в нем содержится большая часть питательных веществ яйца. По сравнению с яичным белком, желток содержит гораздо больше витамина А, витамина Е и омега-3 жирных кислот".

Неправильное понимание холестерина

Хотя холестерин содержится в яичных желтках, в умеренных количествах он не вреден. Более того, по словам кардиолога, сам холестерин широко неправильно понимают.

"Он необходим для структуры клеток, выработки гормонов, работы мозга и здоровой иммунной системы", — объяснил он.

Кардиолог подчеркнул, что около 85% холестерина вырабатывается печенью, независимо от того, что человек ест.

"Так что спросите себя, если организм вырабатывает его самостоятельно, как он может быть по своей сути вредным для вашего организма?", — отметил врач.

"Вопреки распространенному мнению, холестерин не является причиной сердечных заболеваний. Это удивительно для всех. Холестерин вырабатывается в нашем организме. Фактически, 85% его образуется в организме. И в то же время холестерин выполняет около 16 основных функций. Так как же он может быть вредным?",- добавил он.