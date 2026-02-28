В результате ударов США и Израиля в Тегеране уничтожена резиденция верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, следует из спутникового снимка, опубликованного иранским СМИ "Sabrin News", пишет ЛЕТА со ссылкой на DPA.
Комплекс "Beit-e Rahbari" полностью разрушен, видно на снимке.
Жители столицы также сообщают, что резиденция пострадала.
Неясно, находился ли Хаменеи в резиденции в момент удара.
В последние недели на фоне роста военной напряженности он редко появлялся на публике.
Иранские власти, вероятно, сделали безопасность Хаменеи главным приоритетом, и текущее местонахождение лидера неизвестно.
Хаменеи является политическим и религиозным лидером страны, а также верховным главнокомандующим вооруженными силами.
В интервью американскому телеканалу NBC министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что, насколько ему известно, Хаменеи жив.
Иран, "возможно, потерял одного или двух командиров", сказал министр.
Иран стремится к деэскалации и открыт к переговорам при условии, что США и Израиль прекратят свои удары, отметил Арагчи.
Хотя в настоящее время прямых контактов нет, "если американцы хотят с нами говорить, они знают, как связаться со мной", подчеркнул министр.
Иран и США возобновили переговоры по ядерной программе Тегерана, и последний раунд переговоров состоялся два дня назад.
Арагчи также подтвердил, что Иран наносит удары по американским базам в регионе, но охарактеризовал это как "акт самообороны".
Как сообщалось, в субботу Израиль и США нанесли удары по Ирану, и в результате ракетных атак пострадали как столица Тегеран, так и другие города.
Иран нанес ответные удары по Израилю, а также по военным объектам США в Бахрейне и других странах Персидского залива.
