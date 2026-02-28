Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Тегеране в результате ударов разрушена резиденция аятоллы Хаменеи 0 515

В мире
Дата публикации: 28.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Тегеране в результате ударов разрушена резиденция аятоллы Хаменеи
ФОТО: twitter

В результате ударов США и Израиля в Тегеране уничтожена резиденция верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, следует из спутникового снимка, опубликованного иранским СМИ "Sabrin News", пишет ЛЕТА со ссылкой на DPA.

Комплекс "Beit-e Rahbari" полностью разрушен, видно на снимке.

Жители столицы также сообщают, что резиденция пострадала.

Неясно, находился ли Хаменеи в резиденции в момент удара.

В последние недели на фоне роста военной напряженности он редко появлялся на публике.

Иранские власти, вероятно, сделали безопасность Хаменеи главным приоритетом, и текущее местонахождение лидера неизвестно.

Хаменеи является политическим и религиозным лидером страны, а также верховным главнокомандующим вооруженными силами.

В интервью американскому телеканалу NBC министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что, насколько ему известно, Хаменеи жив.

Иран, "возможно, потерял одного или двух командиров", сказал министр.

Иран стремится к деэскалации и открыт к переговорам при условии, что США и Израиль прекратят свои удары, отметил Арагчи.

Хотя в настоящее время прямых контактов нет, "если американцы хотят с нами говорить, они знают, как связаться со мной", подчеркнул министр.

Иран и США возобновили переговоры по ядерной программе Тегерана, и последний раунд переговоров состоялся два дня назад.

Арагчи также подтвердил, что Иран наносит удары по американским базам в регионе, но охарактеризовал это как "акт самообороны".

Как сообщалось, в субботу Израиль и США нанесли удары по Ирану, и в результате ракетных атак пострадали как столица Тегеран, так и другие города.

Иран нанес ответные удары по Израилю, а также по военным объектам США в Бахрейне и других странах Персидского залива.

Читайте нас также:
#Иран #США #Израиль #дипломатия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
2

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Местные жители спасают американскую женщину-пилота, сбитую ПВО Кувейта Иконка видео
Изображение к статье: Глава МИД Европейской страны осудил нападение США и Израиля на Иран
Изображение к статье: «Захват!» В США раскрыли следующую цель Трампа после Ирана
Изображение к статье: Зеленский вызвался помочь Ближнему Востоку в обмен на перемирие с Россией

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Ученые выявили неожиданное свойство чернослива
Еда и рецепты
Изображение к статье: Влияние недельной голодовки на здоровье человека
Еда и рецепты
Изображение к статье: Можно ли купать хомяка?
В мире животных
Изображение к статье: Почему «женщина-праздник» так притягивает мужчин: взгляд психолога
Люблю!
Изображение к статье: «Как выжить на 238 евро в месяц» - суровые будни латвийского инвалида
Наша Латвия
Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!
Изображение к статье: Ученые выявили неожиданное свойство чернослива
Еда и рецепты
Изображение к статье: Влияние недельной голодовки на здоровье человека
Еда и рецепты
Изображение к статье: Можно ли купать хомяка?
В мире животных

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео