В результате ударов США и Израиля в Тегеране уничтожена резиденция верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, следует из спутникового снимка, опубликованного иранским СМИ "Sabrin News", пишет ЛЕТА со ссылкой на DPA.

Комплекс "Beit-e Rahbari" полностью разрушен, видно на снимке.

Жители столицы также сообщают, что резиденция пострадала.

Неясно, находился ли Хаменеи в резиденции в момент удара.

В последние недели на фоне роста военной напряженности он редко появлялся на публике.

Иранские власти, вероятно, сделали безопасность Хаменеи главным приоритетом, и текущее местонахождение лидера неизвестно.

Хаменеи является политическим и религиозным лидером страны, а также верховным главнокомандующим вооруженными силами.

В интервью американскому телеканалу NBC министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что, насколько ему известно, Хаменеи жив.

Иран, "возможно, потерял одного или двух командиров", сказал министр.

Иран стремится к деэскалации и открыт к переговорам при условии, что США и Израиль прекратят свои удары, отметил Арагчи.

Хотя в настоящее время прямых контактов нет, "если американцы хотят с нами говорить, они знают, как связаться со мной", подчеркнул министр.

Иран и США возобновили переговоры по ядерной программе Тегерана, и последний раунд переговоров состоялся два дня назад.

Арагчи также подтвердил, что Иран наносит удары по американским базам в регионе, но охарактеризовал это как "акт самообороны".

Как сообщалось, в субботу Израиль и США нанесли удары по Ирану, и в результате ракетных атак пострадали как столица Тегеран, так и другие города.

Иран нанес ответные удары по Израилю, а также по военным объектам США в Бахрейне и других странах Персидского залива.