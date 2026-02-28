ГАО "Latvijas dzelzceļš" (LDz) выставит на аукцион четыре объекта недвижимости в Риге и Елгаве с общей начальной ценой 825 793 евро, свидетельствует сообщение в официальном издании "Latvijas Vēstnesis", пишет ЛЕТА.

В частности, в Риге LDz предложит приобрести хозяйственно-бытовое здание на улице Кроню. Начальная цена аукциона установлена в размере 412 665 евро.

Также в Риге LDz выставит на аукцион с начальной ценой 115 484 евро недвижимость на улице Лактас, в состав которой входят станция "Brasa", туалет и пассажирский павильон.

В свою очередь в Елгаве LDz предложит приобрести недвижимость на улице Паста, в состав которой входят служебно-техническое здание, гараж, склад топлива, ангар, склад материалов, мастерская и здание архива. Начальная цена аукциона составляет 151 618 евро.

Кроме того, в Елгаве LDz предложит приобрести недвижимость на улице Прохорова, включающую главный корпус электроучастка, склад материалов, еще один склад и инженерное сооружение — внешний газопровод. Начальная цена аукциона установлена в размере 146 026 евро.

Аукционы начнутся во вторник, 3 марта, в 13.00 и завершатся 2 апреля в 13.00.

Как сообщалось, оборот концерна LDz в 2024 году составил 233,738 миллиона евро, что на 11,3% меньше, чем в 2023 году, тогда как убытки концерна многократно выросли — до 39,438 миллиона евро.

В процессе реорганизации в октябре 2025 года к дочернему предприятию LDz — ООО "LDz Cargo" — были присоединены дочерние компании LDz — ООО "LDz ritošā sastāva serviss" и ООО "LDz loģistika". В концерн LDz также входят "LatRailNet", осуществляющая установление инфраструктурных сборов и распределение пропускной способности железнодорожной инфраструктуры, и охранное предприятие "LDz apsardze".