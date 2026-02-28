Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Железная дорога Латвии нашла, что еще можно продать в Риге и Елгаве 0 3749

Бизнес
Дата публикации: 28.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Железная дорога Латвии нашла, что еще можно продать в Риге и Елгаве
ФОТО: Google Maps

ГАО "Latvijas dzelzceļš" (LDz) выставит на аукцион четыре объекта недвижимости в Риге и Елгаве с общей начальной ценой 825 793 евро, свидетельствует сообщение в официальном издании "Latvijas Vēstnesis", пишет ЛЕТА.

В частности, в Риге LDz предложит приобрести хозяйственно-бытовое здание на улице Кроню. Начальная цена аукциона установлена в размере 412 665 евро.

Также в Риге LDz выставит на аукцион с начальной ценой 115 484 евро недвижимость на улице Лактас, в состав которой входят станция "Brasa", туалет и пассажирский павильон.

В свою очередь в Елгаве LDz предложит приобрести недвижимость на улице Паста, в состав которой входят служебно-техническое здание, гараж, склад топлива, ангар, склад материалов, мастерская и здание архива. Начальная цена аукциона составляет 151 618 евро.

Кроме того, в Елгаве LDz предложит приобрести недвижимость на улице Прохорова, включающую главный корпус электроучастка, склад материалов, еще один склад и инженерное сооружение — внешний газопровод. Начальная цена аукциона установлена в размере 146 026 евро.

Аукционы начнутся во вторник, 3 марта, в 13.00 и завершатся 2 апреля в 13.00.

Как сообщалось, оборот концерна LDz в 2024 году составил 233,738 миллиона евро, что на 11,3% меньше, чем в 2023 году, тогда как убытки концерна многократно выросли — до 39,438 миллиона евро.

В процессе реорганизации в октябре 2025 года к дочернему предприятию LDz — ООО "LDz Cargo" — были присоединены дочерние компании LDz — ООО "LDz ritošā sastāva serviss" и ООО "LDz loģistika". В концерн LDz также входят "LatRailNet", осуществляющая установление инфраструктурных сборов и распределение пропускной способности железнодорожной инфраструктуры, и охранное предприятие "LDz apsardze".

Читайте нас также:
#недвижимость #железная дорога #Латвия #инфраструктура #аукцион #убытки #продажа #экономика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
5
4
0
4
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Эхо иранской войны: латвийские АЗС пугают водителей неизбежным ростом цен
Изображение к статье: Поднебесная создала крупнейшую в мире экосистему безэмиссионного транспорта. Иконка видео
Изображение к статье: Сообщили о подорожании нефти
Изображение к статье: Насколько подорожает нефть?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: 7 типов мужчин: кто из них способен создать с вами идеальный союз?
Люблю!
Изображение к статье: Польза или риск? Как правильно использовать антибиотики
Люблю!
Изображение к статье: Cамолет Роналду покинул Саудовскую Аравию на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке
Спорт
Изображение к статье: До +15 градусов: синоптики одарили прогнозом на первую половину марта
Наша Латвия
Изображение к статье: Власти Великобритании намерены разрешить перенос кур за лапы
В мире животных
Изображение к статье: Как часто следует вычесывать домашних животных?
В мире животных
Изображение к статье: 7 типов мужчин: кто из них способен создать с вами идеальный союз?
Люблю!
Изображение к статье: Польза или риск? Как правильно использовать антибиотики
Люблю!
Изображение к статье: Cамолет Роналду покинул Саудовскую Аравию на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке
Спорт

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео