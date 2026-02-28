Запрет мини шампуней в ЕС: Евросоюз готовит масштабные изменения в правилах использования одноразовой упаковки. Они коснутся гостиничного сектора, а популярные мини-шампуни могут исчезнуть уже в следующем десятилетии.

Европейские власти продвигают новую норму, которая должна снизить количество упаковочного мусора.

Постановление EU-Verordnung 2025/40 предусматривает отказ от некоторых одноразовых форматов в отелях. Кроме того, документ вступит в силу постепенно, но уже обозначены ключевые сроки. С 1 января 2030 года гостиницы не смогут размещать в номерах косметику в маленьких упаковках, которые обычно выбрасывают между заселениями.

Таким образом ЕС стремится унифицировать требования и приблизиться к модели циркулярной экономики. В частности, Еврокомиссия до февраля 2027 года обязана уточнить, какие именно товары попадут под запрет. Это важно, потому что перечень в приложении к документу содержит не только мини-шампуни, но и другие небольшие средства ухода.

Что именно исчезнет из номеров

В приложении V перечислены привычные предметы:

-флаконы шампуня;

-бутылочки с лосьоном для тела;

-упаковки с мылом.

Эти товары относят к одноразовым и предназначенным для одного проживания. Как результат, именно они первыми окажутся вне закона.

При этом многие туристы привыкли забирать такие вещи с собой. По данным сервиса Expe­dia, 81% гостей хотя бы раз уносили предметы из номера. Более половины опрошенных предпочитали косметику, которую теперь хотят запретить.

Почему гостиницы редко реагируют на пропажу вещей

Юридически все предметы в номере считаются собственностью отеля. Однако, как отмечают представители отрасли, гостиницы обычно закладывают такие мелкие потери в расходы.

Кроме того, случаи исчезновения миниатюрной косметики не приводят к конфликтам, потому что стоимость маленьких бутылочек невысока.

Тем не менее отраслевые ассоциации подчеркивают: новые правила затронут не только ванные комнаты, но и зоны завтрака.

Несмотря на резонанс, эксперты не ожидают резких перемен. Многие крупные сети еще несколько лет назад начали переходить на стационарные диспенсеры. Например, Hyatt, Marriott и InterContinental отказались от маленьких бутылочек в пользу больших крепежных контейнеров для мыла и геля. Эти решения помогают сократить отходы и упрощают обслуживание номеров.

Таким образом, если ЕС ограничит только портативные упаковки, то значительная часть гостиниц уже окажется готовой к новым нормам. Это значит, что переход пройдет мягко и без серьезных потерь для бизнеса.

В ближайшие годы мини-шампуни могут исчезнуть из стандартных наборов ванных принадлежностей. Однако отели будут обязаны предоставить альтернативу в удобном формате.

Следовательно, путешественникам не стоит беспокоиться о комфорте. Кроме того, диспенсеры с дозаторами все чаще оказываются более удобными и безопасными в повседневном использовании.