В результате ударов Израиля и США по Ирану в субботу погибли 201 человек, 747 получили ранения, сообщил в субботу вечером Иранский Красный Полумесяц, пишет ЛЕТА со ссылкой на AFP.

В пострадавших от ударов районах работают 220 команд Красного Полумесяца, спасательные работы продолжаются, сообщил представитель организации по связям с прессой.

В результате ударов пострадали 24 из 31 провинции Ирана.

В Минэбе, в провинции Хормозган на юге Ирана, ракета попала в начальную школу для девочек, в результате чего погибли как минимум 85 человек, сообщила прокуратура региона.

Как сообщалось, в субботу Израиль и США нанесли удары по Ирану, и в результате ракетных атак пострадали как столица Тегеран, так и другие города.

Иран нанес ответные удары по Израилю, а также по военным объектам США в Бахрейне и других странах Персидского залива.

Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца — всемирная гуманитарная сеть.