В результате ударов по Ирану погибли 201 человек - Красный Полумесяц 1 604

В мире
Дата публикации: 28.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: В результате ударов по Ирану погибли 201 человек - Красный Полумесяц
ФОТО: пресс-фото

В результате ударов Израиля и США по Ирану в субботу погибли 201 человек, 747 получили ранения, сообщил в субботу вечером Иранский Красный Полумесяц, пишет ЛЕТА со ссылкой на AFP.

В пострадавших от ударов районах работают 220 команд Красного Полумесяца, спасательные работы продолжаются, сообщил представитель организации по связям с прессой.

В результате ударов пострадали 24 из 31 провинции Ирана.

В Минэбе, в провинции Хормозган на юге Ирана, ракета попала в начальную школу для девочек, в результате чего погибли как минимум 85 человек, сообщила прокуратура региона.

Как сообщалось, в субботу Израиль и США нанесли удары по Ирану, и в результате ракетных атак пострадали как столица Тегеран, так и другие города.

Иран нанес ответные удары по Израилю, а также по военным объектам США в Бахрейне и других странах Персидского залива.

Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца — всемирная гуманитарная сеть.

#Иран #США #Израиль #гуманитарная помощь #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    28-го февраля

    Недоевреи -сионистоы в руководстве Израиля испохабили даже святой день для каждого еврея -Шабат,начав войну и поубивав детей. И потом они что то могут говорить о Холокосте и вообще называть себя евреями? Это нелюди.🔯👽😈

    6
    2

