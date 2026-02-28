Министерство иностранных дел (МИД) пока не предусмотрело специальные рейсы для вывоза граждан Латвии из стран Ближнего Востока, однако оказывает оказавшимся там жителям телефонные и письменные консультации, следует из ответа МИД агентству ЛЕТА.

В министерстве со ссылкой на информацию Управления по делам гражданства и миграции сообщают, что в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) постоянно проживают 799 граждан Латвии. В Консульском регистре краткосрочную поездку в ОАЭ зарегистрировали 62 гражданина. В Израиле постоянно проживают 6383 гражданина Латвии, большинство из них — лица с двойным гражданством. В Консульском регистре краткосрочную поездку в Израиль зарегистрировали 11 граждан.

В Бахрейне постоянно проживают 13 граждан Латвии, в Иране — четыре, в Ираке — три, в Катаре — 26, в Кувейте — девять, в Иордании — пять и в Саудовской Аравии — 15 граждан Латвии. В Консульском регистре краткосрочную поездку в Бахрейн зарегистрировали два гражданина, в Иорданию — три, в другие страны путешественники в настоящее время не зарегистрировались.

В то же время в министерстве отмечают, что эта статистика постоянно меняется.

МИД призывает регистрировать посещения зарубежных стран в Консульском регистре через портал "Latvija.gov.lv". Зарегистрировать поездку можно и после въезда в иностранное государство, однако Консульский регистр предназначен для путешественников, находящихся за рубежом временно — до трех месяцев.

Лицам, зарегистрировавшим в Консульском регистре поездку в страны Ближнего Востока и которым может потребоваться помощь, министерство направило информационное электронное письмо с рекомендациями по действиям в чрезвычайных ситуациях. Также предоставляются телефонные и письменные консультации.

Поскольку ситуация с безопасностью в настоящее время нестабильна, МИД настоятельно призывает граждан Латвии следить за сообщениями местных СМИ об изменениях ситуации с безопасностью и соблюдать указания властей.

Как поясняют в МИД, пока воздушное пространство закрыто и часто объявляются воздушные тревоги, авиакомпании не могут планировать возобновление рейсов. Также государствам — членам Европейского союза (ЕС) преждевременно планировать специальные рейсы или иные формы помощи для альтернативного выезда путешественников.

В министерстве подчеркивают, что в настоящее время первоочередным является обеспечение личной безопасности — пребывание в закрытых помещениях с доступом к актуальной и достоверной информации по телевидению, радио или в интернете.

Лицам, находящимся сейчас в регионе Ближнего Востока, рекомендуется ознакомиться с предупреждениями о поездках, опубликованными на сайте МИД, и следить за аккаунтом Консульского департамента МИД в "Facebook".

В чрезвычайной ситуации министерство призывает незамедлительно связаться с круглосуточным дежурным Консульского департамента МИД по телефону +37126337711 или по электронной почте "[email protected]".

Как сообщалось, в субботу Израиль и США нанесли удары по Ирану, и в результате ракетных атак пострадали как столица Тегеран, так и другие города.

Иран нанес ответные удары по Израилю, а также по военным объектам США в Бахрейне и других странах Персидского залива.

Также сообщалось, что латвийская национальная авиакомпания "airBaltic" до начала марта отменила рейсы в Тель-Авив и Дубай и из этих городов.

Сегодня утром в связи с событиями в регионе Ближнего Востока и ограничениями в отдельных воздушных пространствах рейс "airBaltic" BT792 по маршруту Дубай–Рига вскоре после взлета по соображениям безопасности вернулся в Дубай. В настоящее время рейс по-прежнему не прибыл в Ригу.