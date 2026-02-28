Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Ормузский пролив под угрозой закрытия. Цены на нефть могут взлететь 1 1373

В мире
Дата публикации: 28.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Суда начинают скапливаться у Ормузского пролива. Фото: marinetraffic.com

Суда начинают скапливаться у Ормузского пролива. Фото: marinetraffic.com

ФОТО: Youtube

Стратегически важный Ормузский пролив, расположенный на юге Ирана между Персидским заливом и Оманским заливом, будет закрыт, сообщает связанное с Корпусом стражей исламской революции информационное агентство "Tasnim", пишет ЛЕТА со ссылкой на BBC.

Суда получают от Корпуса стражей исламской революции уведомления о том, что через пролив не должно проходить ни одно судно, сообщили источники "Tasnim".

О том, что суда получают предупреждения о закрытии Ормузского пролива, проинформирована и Служба морских торговых операций Великобритании.

Ормузский пролив является одним из важнейших в мире морских торговых путей и ключевым узлом транзита нефти.

Через пролив транспортируется примерно пятая часть мировой нефти и газа.

Читайте нас также:
#Иран #нефть #транспорт #энергетика #безопасность #геополитика #экономика #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
11
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Местные жители спасают американскую женщину-пилота, сбитую ПВО Кувейта Иконка видео
Изображение к статье: Глава МИД Европейской страны осудил нападение США и Израиля на Иран
Изображение к статье: «Захват!» В США раскрыли следующую цель Трампа после Ирана
Изображение к статье: Зеленский вызвался помочь Ближнему Востоку в обмен на перемирие с Россией

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Ученые выявили неожиданное свойство чернослива
Еда и рецепты
Изображение к статье: Влияние недельной голодовки на здоровье человека
Еда и рецепты
Изображение к статье: Можно ли купать хомяка?
В мире животных
Изображение к статье: Почему «женщина-праздник» так притягивает мужчин: взгляд психолога
Люблю!
Изображение к статье: «Как выжить на 238 евро в месяц» - суровые будни латвийского инвалида
Наша Латвия
Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!
Изображение к статье: Ученые выявили неожиданное свойство чернослива
Еда и рецепты
Изображение к статье: Влияние недельной голодовки на здоровье человека
Еда и рецепты
Изображение к статье: Можно ли купать хомяка?
В мире животных

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео