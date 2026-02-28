Стратегически важный Ормузский пролив, расположенный на юге Ирана между Персидским заливом и Оманским заливом, будет закрыт, сообщает связанное с Корпусом стражей исламской революции информационное агентство "Tasnim", пишет ЛЕТА со ссылкой на BBC.

Суда получают от Корпуса стражей исламской революции уведомления о том, что через пролив не должно проходить ни одно судно, сообщили источники "Tasnim".

О том, что суда получают предупреждения о закрытии Ормузского пролива, проинформирована и Служба морских торговых операций Великобритании.

Ормузский пролив является одним из важнейших в мире морских торговых путей и ключевым узлом транзита нефти.

Через пролив транспортируется примерно пятая часть мировой нефти и газа.