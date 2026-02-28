Автотранспортная дирекция (АТД) объявила закупку на проведение социологического исследования, в рамках которого будет оцениваться удовлетворенность пассажиров регионального общественного транспорта и их привычки пользования им, свидетельствует информация в Электронной системе закупок (EIS), пишет ЛЕТА.

Цель конкурса — провести социологическое исследование, чтобы выяснить удовлетворенность пассажиров регионального общественного транспорта и их транспортные привычки в конкретных краях в соответствии с поставленными АТД задачами и подготовленными вопросами анкеты.

В исследование будут включены Цесисский, Валмиерский, Резекненский и Елгавский края.

Предполагаемая сумма договора в закупке составляет 24 800 евро.

Заявки на участие в закупке можно подать до 9 марта.

АТД является реализатором единой государственной политики в сфере международных перевозок, лицензирования коммерческих автоперевозок, а также планирования общественного транспорта.