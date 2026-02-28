Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Воскресенье будет облачным, на западе страны возможны редкие прояснения 0 840

Наша Латвия
Дата публикации: 28.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Воскресенье будет облачным, на западе страны возможны редкие прояснения
ФОТО: LETA

Воскресенье будет преимущественно облачным, лишь временами на западе страны сквозь облака будет пробиваться солнце, прогнозируют синоптики, пишет ЛЕТА.

Будет дуть слабый юго-западный, южный ветер, а также в течение дня местами сохранится туман и дымка. Максимальная температура воздуха ожидается в пределах +3…+6 градусов.

В столице прогнозируется преимущественно облачная погода, а со второй половины дня временами пройдет дождь. В первой половине дня сохранится туман и дымка. Будет дуть слабый южный, юго-западный ветер. Максимальная температура воздуха составит +3…+5 градусов.

Ночью на большей части территории небо затянут облака, в северной части временами пройдет дождь, тогда как в южной части временами ожидаются прояснения. Сохранится преимущественно слабый ветер южного направления, и в течение ночи во многих местах образуется туман.

Температура воздуха составит 0…+3 градуса, тогда как на юго-востоке, где будет меньше облаков, +1…-3 градуса.

В Риге, несмотря на облачную погоду, осадки ночью не ожидаются. Будет дуть слабый ветер южного направления, и в ночные часы образуется туман. Температура воздуха составит +1…+3 градуса.

Читайте нас также:
#Рига #климат #погода #ветер #прогноз #дождь #температура #туман
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
1
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Этой зимой цена на электричество была на 83% выше, чем в предыдущую зиму. А что случилось?
Изображение к статье: За что боролись - бывшую частоту LR4 с целью пропаганды захватили белорусы!
Изображение к статье: Прошедшая зима была самой холодной в Латвии за 15 лет
Изображение к статье: Во вторник существенных осадков не ожидается

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Как выжить на 238 евро в месяц» - суровые будни латвийского инвалида
Наша Латвия
Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!
Изображение к статье: Каковы различия между рафинированным и нерафинированным маслами?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Подсчитана средняя зарплата жителей Латвии – вы удивитесь
Наша Латвия
2
Изображение к статье: 7 типов мужчин: кто из них способен создать с вами идеальный союз?
Люблю!
Изображение к статье: Польза или риск? Как правильно использовать антибиотики
Люблю!
Изображение к статье: «Как выжить на 238 евро в месяц» - суровые будни латвийского инвалида
Наша Латвия
Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!
Изображение к статье: Каковы различия между рафинированным и нерафинированным маслами?
Еда и рецепты

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео