Воскресенье будет преимущественно облачным, лишь временами на западе страны сквозь облака будет пробиваться солнце, прогнозируют синоптики, пишет ЛЕТА.

Будет дуть слабый юго-западный, южный ветер, а также в течение дня местами сохранится туман и дымка. Максимальная температура воздуха ожидается в пределах +3…+6 градусов.

В столице прогнозируется преимущественно облачная погода, а со второй половины дня временами пройдет дождь. В первой половине дня сохранится туман и дымка. Будет дуть слабый южный, юго-западный ветер. Максимальная температура воздуха составит +3…+5 градусов.

Ночью на большей части территории небо затянут облака, в северной части временами пройдет дождь, тогда как в южной части временами ожидаются прояснения. Сохранится преимущественно слабый ветер южного направления, и в течение ночи во многих местах образуется туман.

Температура воздуха составит 0…+3 градуса, тогда как на юго-востоке, где будет меньше облаков, +1…-3 градуса.

В Риге, несмотря на облачную погоду, осадки ночью не ожидаются. Будет дуть слабый ветер южного направления, и в ночные часы образуется туман. Температура воздуха составит +1…+3 градуса.