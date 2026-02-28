В четверг Сейм принял поправки к закону, чтобы помочь некоторым жителям Латвии оплатить высокие счета за отопление. Как рассчитать пособие?

Пособие высчитывается следующим образом:

К коммунальным расходам (отопление, газ, электричество и пр.) надо прибавить 187 евро, умноженные на коэффициент (он разный для пенсионеров, инвалидов, семей с детьми). Полученную сумму надо сравнить с месячными доходами семьи (зарплаты, пенсии и т. д.). Если доходы (2) больше расходов (1), то никаких пособий вам не полагается. Если наоборот – добро пожаловать в очередь за госпомощью (не забудьте кучу правильно оформленных справок и о счетах за ЖКХ, и о доходах).

Сколько это в деньгах? Например, если доход одинокого пенсионера составляет 500 евро, а плата за жилье – 300 евро в месяц, то размер прежнего пособия составил бы 192 евро, а после внесения изменений он сможет претендовать на пособие в размере 267 евро.

Легко подсчитать, что если доход этого гипотетического пенсионера составляет 767 евро, то государственной помощи от правительства Силини ему не видать, как собственных ушей.

Впрочем, для разных семей ситуация может отличаться в зависимости от наличия детей, инвалидов, пенсионеров, малоимущих. Так что надо пробовать.

По предварительным оценкам на госпомощь в Риге смогут рассчитывать 30-40 тысяч человек или каждый 20-й рижанин.

Но не факт, что все они эту помощь получат. Для домохозяйств, которые уже получают жилищное пособие, перерасчет произойдет автоматически, а остальные должны лично обратиться в социальную службу, которая примет решение о предоставлении пособия. Или отказе.

Отметим, что в Риге ожидаются очереди – местные власти планируют закрыть 17 из 20 отделений службы социальной помощи. Кто-то, наверняка, махнет рукой на пособие, чтобы сэкономить время и нервы, требующиеся для преодоления бюрократических преград. Тем более, если при подсчете выяснится, что госпособие составит всего несколько евро.