Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Деньги дают не всем: как посчитать – полагается ли вам отопительное пособие от правительства ЛР 1 7537

Наша Латвия
Дата публикации: 28.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Деньги дают не всем: как посчитать – полагается ли вам отопительное пособие от правительства ЛР
ФОТО: depositphotos

В четверг Сейм принял поправки к закону, чтобы помочь некоторым жителям Латвии оплатить высокие счета за отопление. Как рассчитать пособие?

Пособие высчитывается следующим образом:

  1. К коммунальным расходам (отопление, газ, электричество и пр.) надо прибавить 187 евро, умноженные на коэффициент (он разный для пенсионеров, инвалидов, семей с детьми).

  2. Полученную сумму надо сравнить с месячными доходами семьи (зарплаты, пенсии и т. д.).

  3. Если доходы (2) больше расходов (1), то никаких пособий вам не полагается. Если наоборот – добро пожаловать в очередь за госпомощью (не забудьте кучу правильно оформленных справок и о счетах за ЖКХ, и о доходах).

Сколько это в деньгах? Например, если доход одинокого пенсионера составляет 500 евро, а плата за жилье – 300 евро в месяц, то размер прежнего пособия составил бы 192 евро, а после внесения изменений он сможет претендовать на пособие в размере 267 евро.

Легко подсчитать, что если доход этого гипотетического пенсионера составляет 767 евро, то государственной помощи от правительства Силини ему не видать, как собственных ушей.

Впрочем, для разных семей ситуация может отличаться в зависимости от наличия детей, инвалидов, пенсионеров, малоимущих. Так что надо пробовать.

По предварительным оценкам на госпомощь в Риге смогут рассчитывать 30-40 тысяч человек или каждый 20-й рижанин.

Но не факт, что все они эту помощь получат. Для домохозяйств, которые уже получают жилищное пособие, перерасчет произойдет автоматически, а остальные должны лично обратиться в социальную службу, которая примет решение о предоставлении пособия. Или отказе.

Отметим, что в Риге ожидаются очереди – местные власти планируют закрыть 17 из 20 отделений службы социальной помощи. Кто-то, наверняка, махнет рукой на пособие, чтобы сэкономить время и нервы, требующиеся для преодоления бюрократических преград. Тем более, если при подсчете выяснится, что госпособие составит всего несколько евро.

Читайте нас также:
#пенсионеры #инвалиды #пособия #правительство латвии #бюрократия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
2
10
1
6

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Этой зимой цена на электричество была на 83% выше, чем в предыдущую зиму. А что случилось?
Изображение к статье: За что боролись - бывшую частоту LR4 с целью пропаганды захватили белорусы!
Изображение к статье: Прошедшая зима была самой холодной в Латвии за 15 лет
Изображение к статье: Во вторник существенных осадков не ожидается

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Как выжить на 238 евро в месяц» - суровые будни латвийского инвалида
Наша Латвия
Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!
Изображение к статье: Каковы различия между рафинированным и нерафинированным маслами?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Подсчитана средняя зарплата жителей Латвии – вы удивитесь
Наша Латвия
2
Изображение к статье: 7 типов мужчин: кто из них способен создать с вами идеальный союз?
Люблю!
Изображение к статье: Польза или риск? Как правильно использовать антибиотики
Люблю!
Изображение к статье: «Как выжить на 238 евро в месяц» - суровые будни латвийского инвалида
Наша Латвия
Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!
Изображение к статье: Каковы различия между рафинированным и нерафинированным маслами?
Еда и рецепты

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео