Рижская дума закрыла 17 филиалов социальных служб и рассказывает как это хорошо для рижан

Наша Латвия
Дата публикации: 14.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Рижская дума закрыла 17 филиалов социальных служб и рассказывает как это хорошо для рижан

«С ужасом прочитал, что Рижская дума приняла решение сократить филиалы социальных служб с двадцати до трех. Отдают ли себе власти отчет, какое будет столпотворение во всех этих филиалах — причем столпотворение людей в основном пожилых, больных? Зачем усложняют нашу и без того нелегкую жизнь? Читатель bb.lv»

Антра Габре, координатор проектов отдела внешней коммуникации Рижского самоуправления:

– На первый взгляд, сокращение числа центров социальных услуг с 20 до 3 может действительно обеспокоить клиентов Социальной службы, однако на самом деле эта реформа направлена не на усложнение жизни жителей, а как раз на повышение качества услуг. Новые центры доступа к социальным услугам обеспечат современный, единый и эффективный подход по всему городу.

С 31 июля этого года жители Риги впервые получат доступ к дистанционным консультациям. Это позволит клиентам удобно и быстро, буквально не выходя из дома, узнавать о том, какие виды социальной помощи доступны в той или иной конкретной ситуации, какие документы необходимы, а также получать ответы на любые вопросы, касающиеся социальной помощи.

Новый порядок обслуживания клиентов предусматривает:

• возможность получить первичную консультацию дистанционно,

• возможность записаться по телефону или прийти без предварительной записи и быть принятым (в настоящее время такой возможности нет),

• компьютеры, где можно в электронном виде подать документы (в случае необходимости будет предоставлена помощь консультанта),

• непрерывное обслуживание, в том числе в ситуациях, если какая-то вакансия не заполнена,

• единую информацию и помощь в одном месте каждый рабочий день.

Важно отметить, что жителям социального жилья в Иманте, по адресам ул.8-я линия, 1, k-2, и ул. Межрозишу, 43 будет обеспечен выездной прием один раз в неделю. Дополнительные центры будут созданы также в Латгальском и Зиемельском районах, чтобы их услуги были доступны как можно ближе к месту жительства клиентов в этих районах.

#рижская дума #социальное жилье
Автор - Марина Блументаль
Марина Блументаль
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    14-го февраля

    Давно пора привыкнуть, что в Латвии (особенно в Риге) всё делают не для народа своего, а только всё вечно усложняют, под предлогом на пользу населению, по факту на пользу только им самим, а народу в неудобство и в убыток! Вводят вечно какие-то программы где нихрена непонятно, 10 раз попрыгай 20 раз в бубен ударь, что бы гдето зарегистрироваться,какие-то э подписи и прочая бадяга, вечно чтото сокращают, вечно чтото урезают, вечно чтото закрывают и тд. Никогда нету хороших новостей, одно и тоже, урезали, закрыли, запретили, убрали и тд. Злости не хватает!

