Цены на топливо могут в обозримом будушем повторить рекорд 2022-го года, когда стоимость нефти, а затем и топлива выросла в разы.

В четырех крупнейших брендах АЗС цены уже выросли, - сегодня вечером сообщило Латвийское ТВ. Особенно выросла цена на дизельное топливо. В пятницу во многих регионах она превышает 1,75 евро, что составляет рост примерно на 15% к средней цене 2 марта. У бензина рост пока меньше - около 5%.

Обычно изменение цен на нефть до топливного насоса доходит со смещением, которое может занять несколько недель. На этот раз цены на заправках в Латвии выросли уже за несколько дней. Это вызвало вопросы и у политиков, ситуации займется Совет по конкуренции.

Между тем, действительно из-за геополитических событий повышаются мировые цены на нефть

Сейчас стоимость сырой нефти на бирже самая дорогая с апреля 2024 года. Если смотреть по итогам последних пяти лет, самый высокий уровень цен был в 2022 году, после вторжения России на Украину, когда цена на нефть превышала даже 120 долларов за баррель.

Аналитики прогнозируют, что если напряженность на Ближнем Востоке продолжит расти, цены на нефть теоретически могут приблизиться к этому уровню и сейчас. А это значит, что цены на топливо и здесь, у нас, скорее всего, вырастут еще больше.