Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Стремительным ростом цен на топливо заинтересовался Совет по конкуренции 2 10825

Наша Латвия
Дата публикации: 06.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Стремительным ростом цен на топливо заинтересовался Совет по конкуренции

Цены на топливо могут в обозримом будушем повторить рекорд 2022-го года, когда стоимость нефти, а затем и топлива выросла в разы.

В четырех крупнейших брендах АЗС цены уже выросли, - сегодня вечером сообщило Латвийское ТВ. Особенно выросла цена на дизельное топливо. В пятницу во многих регионах она превышает 1,75 евро, что составляет рост примерно на 15% к средней цене 2 марта. У бензина рост пока меньше - около 5%.

Обычно изменение цен на нефть до топливного насоса доходит со смещением, которое может занять несколько недель. На этот раз цены на заправках в Латвии выросли уже за несколько дней. Это вызвало вопросы и у политиков, ситуации займется Совет по конкуренции.

Между тем, действительно из-за геополитических событий повышаются мировые цены на нефть

Сейчас стоимость сырой нефти на бирже самая дорогая с апреля 2024 года. Если смотреть по итогам последних пяти лет, самый высокий уровень цен был в 2022 году, после вторжения России на Украину, когда цена на нефть превышала даже 120 долларов за баррель.

Аналитики прогнозируют, что если напряженность на Ближнем Востоке продолжит расти, цены на нефть теоретически могут приблизиться к этому уровню и сейчас. А это значит, что цены на топливо и здесь, у нас, скорее всего, вырастут еще больше.

×
Читайте нас также:
Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
15
1
0
3
0
10

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Эдвардс Крустс
Изображение к статье: Премьер Латвии Эвика Силиня
Изображение к статье: Новый корпус больницы Страдиня
Изображение к статье: Скульптурная группа в парке

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео