Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как из квартиры в Риге выселить внука-хулигана, который издевается над бабушкой 2 1778

Наша Латвия
Дата публикации: 06.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как из квартиры в Риге выселить внука-хулигана, который издевается над бабушкой

«У соседки в ее двухкомнатной квартире проживает ее внук. Когда он вернулся из мест лишения свободы, умолял бабушку его приютить, обещал, что со старым покончено. Но теперь снова пьет, грубит, выносит вещи из дома, ворует у нее деньги.

Она боится пожаловаться – внук угрожает, что если у него из-за ее жалоб будут неприятности, он ее «уроет». Можно ли его выселить из ее квартиры и запретить ему вообще с ней контактировать? Как это сделать? Читательница bb.lv».

Валтерс Бергс, юрист:

– Выселить человека из жилья может только собственник этого жилья. Соответственно, вопрос о выселении агрессивного внука может решить только владелица квартиры — его бабушка.

Касательно угроз или применения насилия. Если человек УЖЕ пострадал от насилия, ему следует обратиться в Государственную полицию с письменным заявлением; по результатам его рассмотрения виновное лицо будет привлечено к ответственности, предусмотренной законом.

Если речь идет о возможном насилии, полиция, оценив риск, уполномочена принять решение о применении временной защиты. В случае, если сотрудник полиции, оценив риск угрозы насилия, не усмотрит непосредственной опасности и не примет решение о принудительном разделении сторон в целях защиты одной из них («lēmums par nošķiršanu»), сторона, опасающаяся насилия, вправе обратиться в суд с просьбой о применении временной защиты от насилия.

О реальном насилии или потенциальной угрозе такового в полицию могут сообщать также соседи, однако принципиально важно, чтобы это было подтверждено и самим потерпевшим.

Читайте нас также:
#спрашиваете — отвечаем #преступность #насилие в семье #старение #пожилые люди #семейные отношения
Автор - Марина Блументаль
Марина Блументаль
Все статьи
0
2
0
0
0
4

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Опять в лидерах с конца... Экономист привел новые данные о достижениях Латвии
Изображение к статье: Valsts prezidenta preses dienesta foto
Изображение к статье: Синоптики уточнили прогноз погоды на неделю в Латвии
Изображение к статье: В Латвии резко потеплеет - синоптики

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Популярный витамин связали со снижением артериального давления
Lifenews
Изображение к статье: Вместо пользы — вред: врач объяснила, чем опасны народные средства для сердца
Люблю!
1
Изображение к статье: Российскую нефть освободят от санкций
В мире
Изображение к статье: Глава государства Петр Павел - бывший генерал и военачальник НАТО. Иконка видео
В мире
1
Изображение к статье: Израиль допускает, что Азербайджан присоединится к ударам по Ирану
В мире
Изображение к статье: Как завоевать доверие кошки?
В мире животных
Изображение к статье: Популярный витамин связали со снижением артериального давления
Lifenews
Изображение к статье: Вместо пользы — вред: врач объяснила, чем опасны народные средства для сердца
Люблю!
1
Изображение к статье: Российскую нефть освободят от санкций
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео