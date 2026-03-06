«У соседки в ее двухкомнатной квартире проживает ее внук. Когда он вернулся из мест лишения свободы, умолял бабушку его приютить, обещал, что со старым покончено. Но теперь снова пьет, грубит, выносит вещи из дома, ворует у нее деньги.

Она боится пожаловаться – внук угрожает, что если у него из-за ее жалоб будут неприятности, он ее «уроет». Можно ли его выселить из ее квартиры и запретить ему вообще с ней контактировать? Как это сделать? Читательница bb.lv».

Валтерс Бергс, юрист:

– Выселить человека из жилья может только собственник этого жилья. Соответственно, вопрос о выселении агрессивного внука может решить только владелица квартиры — его бабушка.

Касательно угроз или применения насилия. Если человек УЖЕ пострадал от насилия, ему следует обратиться в Государственную полицию с письменным заявлением; по результатам его рассмотрения виновное лицо будет привлечено к ответственности, предусмотренной законом.

Если речь идет о возможном насилии, полиция, оценив риск, уполномочена принять решение о применении временной защиты. В случае, если сотрудник полиции, оценив риск угрозы насилия, не усмотрит непосредственной опасности и не примет решение о принудительном разделении сторон в целях защиты одной из них («lēmums par nošķiršanu»), сторона, опасающаяся насилия, вправе обратиться в суд с просьбой о применении временной защиты от насилия.

О реальном насилии или потенциальной угрозе такового в полицию могут сообщать также соседи, однако принципиально важно, чтобы это было подтверждено и самим потерпевшим.