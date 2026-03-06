Без сенсаций. Попытка хотя бы начать в Сейме предварительную дискуссию о праве жителей Латвии выбрать накопления на 2-м пенсионном уровне вчера была заблокирована – большинство парламентариев не стали поддерживать передачу в комиссию соответствующих изменений, подготовленных оппозиционной фракцией.

Напомним: депутаты от этой фракции предлагали предусмотреть возможность для латвийцев, при желании, выбрать (полностью или частично) их накопления во втором пенсионном уровне. Также законопроект предусматривал, что правительство подробно информирует жителей о всех плюсах и минусах решения выбрать накопления.

Одолжили и еще за это заплатили!

Вот что о самой инициативе рассказал с трибуны один из ее авторов депутат Эдмундс Зивтиньш:

«Я хотел бы подчеркнуть, что этот принцип возврата пенсии 2-го уровня на добровольных принципах для людей, которые эти деньги заработали, – это принцип справедливости.

Всего во 2-м пенсионном уровне участвуют 1 300 000 человек. Общее накопление – свыше 10 млрд. И дальше становится очень интересно. Год назад я даже не знал, что может быть такая ситуация – я одалживаю кому-то деньги и я же еще ему доплачиваю за то, что он распоряжается этими моими деньгами!

Итак, чтобы вы поняли, мы доверили разным финансовым структурам свои сбережения – и в основном иностранным банкам. Мы доверили заработанные людьми средства, за которые каждый из этих людей вынужден платить от 0,2 до 0,4 процента годовых. Общая сумма процентных платежей составляет примерно от 30 до 40 миллионов. Их платят люди фондам, обслуживающим стабильные деньги. При этом фонды не обязаны отчитываться; они не несут никакой ответственности за падение доходов с огромных накопленных сумм.

Весь риск – на самих жителей. Это несправедливо, и это не улучшает безопасность системы. Это ни в коей мере не укрепляет, так сказать, ответственность и доверие к государству и пенсионной системе.

Итак, что мы предлагаем? Мы предлагаем не разрушать 2-й пенсионный уровень, наоборот, освободить его и вызвать к нему большее доверие. То есть человек сможет, если захочет, изъять абсолютно все свои накопления. Если он захочет, то сможет изъять лишь часть этого 2-й пенсионный уровень. Если он захочет, то сможет его не трогать, продолжать копить. И четвертое – если он изымает все или частично, в любом случае со следующего месяца 2-й пенсионный уровень продолжает накапливаться и совершенствоваться.

Банк Латвии, различные финансовые эксперты говорят, насколько эта система хороша. Если она такая хорошая, то я утверждаю, что ни один человек не выберет средства из 2-го пенсионного уровня, потому что система хорошая, все люди доверяют. Они оставят там свои деньги.

Если же у людей появится возможность изъять средства, то они, к примеру, смогут погасить свой ипотечный кредит, они смогут оплатить медицинские расходы, не знаю, зубы привести в порядок или что-то еще. Они смогут оплачивать детям школы».

«Надо думать и о будущих пенсионерах»

В качестве главного оппонента «освободителям» пенсионных накоплений выступил председатель парламентской фракции «Новое Единство» Эдмундс Юревиц:

«Мне действительно повезло в жизни, потому что у меня были молодые родители. И я видел не только своих бабушек и дедушек, но и прадедушек и прабабушек. К сожалению, в своей ранней юности или даже в детстве я видел, что мои бабушки и дедушки в оккупационное время получали очень маленькие пенсии. Я бы никогда не хотел, чтобы мои родители получали маленькие пенсии. Наши родители, бабушки и дедушки и все люди, которые работают, заслуживают достойных пенсий. В этом Сейме мы много сделали для помощи нынешним сеньорам – подняли необлагаемый минимум, увеличили размер индексации... Это наше уважение и ответственность перед пенсионерами.

Но мы, парламент, должны думать не только о следующих выборах, но и о будущих поколениях и о будущих пенсионерах. Если бы мы этот популизм поддержали, то это означало бы, что будущие пенсионеры подверглись бы гораздо большему риску бедности. Такого мы допускать не можем. Это предложение таково: если в доме холодно, то коллеги предлагают поджечь крышу и ненадолго согреться. Но в последующие годы эти люди, к сожалению, замерзнут.

Коллеги, нужны ли какие-то изменения с управлением вторым пенсионным уровнем? Конечно, и мы это сделали. Например, комиссионные для коммерческих банков существенно снижены. В последующие годы более ста миллионов останутся в руках людей, а не пополнять прибыль банков».

Не повторять ошибок соседей

Более нейтральную позицию занял депутат от Национального объединения Артурс Бутанс:

«Если мы хотим, чтобы двигатель работал, то для того, чтобы он работал лучше, его нужно улучшать, регулировать, а не звать всех, чтобы вместе растащить по деталям. Не исключаю, что поданное сегодня предложение, может быть заманчивым для многих. В том числе для тех, кто считает, что они могли бы индивидуально вкладывать с большей доходностью. И я не исключаю, что такие люди есть. Однако наша задача как законодателя – оценить влияние на общество в целом и оценить риски.

В 2021 году на такой шаг уже пошли эстонцы. Об эстонском опыте мы всегда любим слушать. Но в данном случае опыт Эстонии такой... по сути, критический. Премьер Эстонии призвал Латвию не следовать этому примеру, не допускать ошибки, так как значительная часть общества изымала свои накопления, не вкладывала в альтернативные варианты заработка, а тратила на потребительские товары. В результате ни накоплений, ни заработка, ни прибавки к пенсии...»

Когда правящие дрогнут...

Так или иначе, но пока идея изъятия пенсионных накоплений «зависла». Было отклонено и предложение освободить от подоходного налога с населения родителей трех и более детей.

Но очевидно, что все только начинается – оппозиция продолжит снова и снова двигать подобные инициативы в надежде, что по мере приближения выборов кто-то из правящих дрогнут. В этом смысле самое слабое звено – «зеленые крестьяне», которые, по слухам, могут в последствии поддержать и раздачу пенсионных накоплений.