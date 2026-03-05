А зарплату хотим как в Европе - производительность труда в Латвии - 54,1% от средней по ЕС 2 1878

Дата публикации: 05.03.2026
Уровень производительности труда в Латвии в прошлом году достиг 54,1% от среднего уровня Европейского союза (ЕС) в фактических ценах и 72,8% по паритету покупательной способности, сказала директор Института исследования производительности при Латвийском университете (LV PEAK) Инна Штейнбука в четверг на презентации доклада о производительности в Латвии в 2025 году.

В прошлом году производительность в Латвии выросла на 3,5%, но это по-прежнему один из самых низких показателей в ЕС.

Штейнбука отметила, что производительность в Латвии непрерывно растет с 1995 года, но в последние годы рост замедлился. В 1995 году производительность в Латвии отставала от средней по ЕС на 88 процентных пунктов, в 2008 году - на 60 процентных пунктов, а в 2025 году - на 45,7 процентных пункта. Штейнбука считает, что разрыв в производительности все еще велик.

По данным прошлогоднего исследования, наиболее продуктивными отраслями в Латвии были финансовое посредничество, операции с недвижимостью, электричество и отопление, а наименее продуктивными - образование, сельское и лесное хозяйство, здравоохранение и социальный уход.

Факторами, повышающими производительность, Штейнбука назвала инвестиции и капиталоемкость, способность входить в глобальные цепочки добавленной стоимости и экспортировать, цифровизацию и внедрение искусственного интеллекта, инвестиции в человеческий капитал, сокращение бюрократии и улучшение бизнес-среды. По ее словам, все эти факторы необходимо развивать одновременно и концентрация внимания только на одном из них не принесет результатов.

Штейнбука также отметила, что относительно низкий уровень частных инвестиций в Латвии также влияет на динамику производительности. Процесс трансформации экономики в сторону производства более технологически сложной продукции замедлился, а уровень цифрового развития в Латвии ниже среднего по ЕС

Другими факторами, препятствующими росту производительности, являются сокращение населения трудоспособного возраста на 20% с 2000 года, растущее несоответствие навыков, дефицит STEM и передового опыта, а также тот факт, что только 11% взрослых получают образование на протяжении всей жизни.

В докладе делается вывод о том, что именно качество и структурный вклад инвестиций, а не их объем, будут иметь решающее значение для будущего экономического роста. Технологические отрасли с высоким потенциалом, включая мехатронику, машиностроение, беспилотные технологии и робототехнику, выделены в качестве приоритетных областей для повышения производительности.

