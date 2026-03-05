Пока Рига и Таллин собираются силами, Литва уже эвакуирует своих людей из Дубая

Наша Латвия
Дата публикации: 05.03.2026
BB.LV
В четверг в Вильнюсском аэропорту совершил посадку чартерный рейс, доставивший граждан Литвы из Дубая. В Латвии и Эстонии ждут соотечественников только завтра.

Самолет стал первым, доставившим литовцев после начала напряженности на Ближнем Востоке. Как сообщило посольство Литвы в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), планируются и другие рейсы.

Также подчеркивается, что эти чартерные рейсы никак не меняют планы правительства по эвакуации литовцев, принадлежащих к наиболее уязвимым группам, из ОАЭ и соседних стран.

Министерство иностранных дел Литвы в среду объявило о запланированном эвакуационном рейсе из ОАЭ, однако точное время его пока неизвестно. Утверждается, что он ожидается в ближайшие дни.

Авиакомпания airBaltic планирует в пятницу, 6 марта, выполнить эвакуационный рейс из Дубая в Ригу.

В настоящее время ожидается, что рейс BT7701 может быть выполнен в пятницу, вылет из международного аэропорта Дубая в 17.50 по местному времени (в 13:50 по латвийскому).

Рейс в Ригу запланирован с технической остановкой в Ираклионе (Греция), и, как ожидается, прибудет в Ригу в субботу, 7 марта, в 14.10 по рижскому местному времени. Планируется, что рейс будет рассчитан на 145 мест.

Также правительство решило, что доплата авиапассажира за билет составит 350 евро.

С подданными Латвии, зарегистрированными в Консульском регистре, свяжется Министерство иностранных дел.

Министерство иностранных дел Эстонии сообщило, что запланированный на четверг первый эвакуационный рейс из Маската (Оман) в Таллин через Хургаду не состоится. Вылет ожидается в пятницу в 15:00 по местному времени (в 13:00 по эстонскому).

Первый рейс примет на борт 180 человек. Стоимость авиабилета составляет 400 евро. К ней добавляется 50 евро за трансфер. Расходы со стороны государства составляют 1000 евро на человека.

Читайте нас также:
#ближний восток #Эстония #Литва #Латвия #эвакуация #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
