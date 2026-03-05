Правительство выделяет 752 000 на репатриацию и эвакуацию из ОАЭ, но с каждого возьмут еще по 350 3 1702

Дата публикации: 05.03.2026
LETA
Изображение к статье: Правительство выделяет 752 000 на репатриацию и эвакуацию из ОАЭ, но с каждого возьмут еще по 350

В четверг на внеочередном заседании правительства, которое прошло в формате письменного опроса, было принято решение выделить 752 000 евро на репатриацию и эвакуацию граждан Латвии из Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ).

С учётом ситуации безопасности в регионе Ближнего Востока Министерству иностранных дел Латвии совместно с Министерством сообщения поручено обеспечить для граждан Латвии репатриационные рейсы, организованные компанией Air Baltic Corporation, из соответствующего региона.

Одновременно Министерство иностранных дел при необходимости должно обеспечить эвакуацию граждан Латвии из ОАЭ наземным транспортом в соседние с ОАЭ страны.

Правительство договорилось, что при реализации мероприятий по репатриации и эвакуации приоритет будет предоставляться семьям с детьми, несовершеннолетним, людям с проблемами здоровья и ограниченной подвижностью, беременным женщинам, пожилым людям, людям с инвалидностью, детям без сопровождения и другим социально уязвимым лицам.

Также правительство решило, что доплата авиапассажира за билет на репатриационный рейс, организованный Air Baltic Corporation, составит 350 евро.

Министерству сообщения, как держателю долей капитала Air Baltic Corporation, поручено убедиться, что цена услуги репатриационного рейса соответствует фактическим затратам и не превышает предложения для других получателей аналогичных услуг.

Общие расходы в размере 752 000 евро будут покрыты из программы государственного бюджета «Средства на непредвиденные случаи».

Агентство LETA ранее сообщало, что по состоянию на 4 марта в консульском реестре Министерства иностранных дел зарегистрировались 624 гражданина Латвии, которые попросили помощь для выезда из ОАЭ.

28 февраля Израиль и США начали воздушные удары по Ирану. Несколько затронутых стран в первые дни конфликта полностью закрыли своё воздушное пространство, а 4 марта начали его частично, но не полностью, открывать.

Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
