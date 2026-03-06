В Риге обсудили вопрос о приватизации городских больниц – что решили?

Дата публикации: 06.03.2026
Изображение к статье: Обширная медицинская недвижимость принадлежит Риге. Фото автора.

В среду участники Комитета по социальным вопросам Рижской думы обсуждали стратегию развития здравоохранения в столичном самоуправлении.

Первая, вторая и роддом

Инга Соловьева, руководитель Управления здоровья Департамента благосостояния Рижской Думы, рассказала, что задача Первой городской больницы – «обеспечить доступность здравоохранения, предоставляя и развивая качественные, эффективные, интегрированные амбулаторные услуги здравоохранения широкого спектра»;

Вторая городская ставит перед собой аналогичные задачи, делая упор на травматологии и ортопедии, при этом ее функция – «обеспечить доступность для здравоохранения на дому».

Рижский роддом обеспечивает «здоровье в сфере родовспоможения и перинатальной медицины».

Наконец, Рижский центр здоровья (Rīgas veselības centrs) обязан «обеспечить доступность здравоохранения».

Найдена причина очередей

Госпожа Соловьева также пояснила проблему очередей в медучреждениях: пациенты регистрируется сразу на несколько оплачиваемых государством процедур, но в случае ожидаемой неявки вовремя не отказывается, отчего у медиков образуется простой.

Как возможное решение видят ограничение возможностей регистрироваться – только в 1 месте.

Может продать и забыть?

Между тем, Департамент благосостояния выпустил свое «альтернативное» мнение по поводу будущего столичных больниц. Как первый вариант, в нем рассматривается… приватизация. Правда, она тут же оценивается как нежелательная.

Взвешивается также возможность – перенести услуги 2-й больницы в Страдиня. Тоже не очень.

Изучался также вопрос передачи в частные руки… роддома. Резюме: «Передача родильной услуги частному сектору напрямую поставила бы под угрозу реализацию плана улучшения здоровья матери и ребенка на 2025-2027 годы. В частном секторе предоставляющих данные услуги не существует, кому можно было бы передать оказание этой услуги».

Вопрос, конечно, интересный – а также то, отчего вторую часть заседания Социального комитета объявили… закрытой. Но узнать, что говорили, горожанам все-таки можно, судя по официальной повестке на муниципальном портале: обсуждались отчеты о ревизиях в муниципальных учреждениях…

#больницы #Рига #здравоохранение #медицина #приватизация #здоровье
Автор - Ник Кабанов
