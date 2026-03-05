Латвийский военный объяснил, почему нам выгодно, чтобы война на Украине не кончалась быстро 22 6267

Дата публикации: 05.03.2026
Дадим ещё больше оружия украинцам! Каждый орк, которого убьют украинцы, нам не придётся убивать, призывает военный.

Это не заезженная фраза, что украинцы воюют нашу войну — каждый орк, которого убивают украинцы, нам не придётся убивать. Эту суровую правду уже не в первый раз напоминает Айвис Мирбахс, заместитель начальника штаба Многонациональной дивизии НАТО.

Мирбахс в эфире TV24 в программе «Актуальное о боевых действиях в Украине» призвал дать Украине ещё больше оружия: «Они очень хорошо освоили тактики, они очень хорошо защищаются — давайте дадим им больше оружия, дадим финансирование!»

#НАТО #оружие #украинцы
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
