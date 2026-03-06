Удельный вес экспорта стремительно снижается. И не только он!

Эксперт Латвийской конфедерации работодателей Янис Херманис в социальных сетях обратил внимание на три свежих рейтинга статистического бюро Eurostat.

Итак, по производительности труда Латвия отстает не только от средних показателей в ЕС, но и от Литвы с Эстонией. Если средняя производительность труда в ЕС составляет 19,2%, то в Эстонии этот показатель составляет 13,4%, в Литве - 12,9 , а в Латвии - 10,5.

Уровень ВВП в Латвии составляет всего 54% от среднего уровня в Евросоюзе. Уровень ВВП у Эстонии 69% от среднего, а у Литвы - 67%.

Еще один показатель, который Латвию не укрошает, - это показатель уровня софинансирования пациентами своего лечения. Подсчитано, что 35,1% расходов на медицину ложится на плечи самих пациентов. Еще больше тратят на свое лечение жители Болгарии - 35,5%. То есть Латвия занимает второе место по дороговизне лечения.

На третьем месте Греция - 34,3, а на четвертом Литва - 31,4%. Меньше всего пациенты платят за свое лечение в Хорватии (9,4% от общей суммы на лечение), во Франции - 9,2% и в Люксембурге - 8,5%.