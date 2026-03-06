Глава государства в своем выступлении по поводу демографических вызовов подчеркнул, что сегодняшняя встреча экспертов проходит вовсе не для того, чтобы в очередной раз посокрушаться о том, что все плохо.

"Насколько плохо, мы достаточно хорошо знаем, потому что, по имеющимся у меня данным, если этот демографический тренд продолжится, то в 2040 году у нас будет еще большее снижение. Мы фактически потеряем еще 15% населения страны, и это будет уже минус 270 тысяч. Если сегодня мы говорим о 1,8 млн, то мы будем говорить о 1,5-1,6 млн жителей Латвии. В то же время нет такой волшебной палочки, как мы прекрасно понимаем, которая за один, два, три года могла бы все проблемы решить.

Если мы продолжим то, что начали в этом году, если будем последовательно продолжать политику поддержки семей, концентрировать инвестиции в здоровье, поддержку в жилищной политике, то, возможно, первые результаты мы увидим в ближайшие три-пять лет.

Из хороших вещей я хотел бы отметить решения, которые у нас приняты — финансовая поддержка семей, пособие по рождению детей, пособие по уходу за детьми, расширенный круг поддержки семей — это 74 млн евро в госбюджете этого года. Фактически мы говорим о том, что потребовалось бы почти в два раза больше. Хорошая новость и важная новость для людей - установлена регулярность пересмотра государственного пособия: раз в два года.

В сфере здравоохранения ситуация немного лучше. Если изначально Минздрав планировал 13,8 млн евро, то в бюджете этого года все же по программе поддержки здоровья матери и ребенка и поддержке медикаментов изыскали 20,9 млн евро. Но это так же не решает многих вещей.

Наконец, господдержка жилья также не финансируется в достаточном объеме.

Мы видим небольшой прогресс. Я не думаю, что мы сейчас через два месяца после принятия бюджета можем уже делать какие-то выгоды. Главная задача сегодняшнего разговора — мы должны понять, какие нужны неотложные меры, уже планируя бюджет на следующий год, и что это за идеи, которые у экспертов могли бы взять на вооружение политические партии...

По крайней мере, в ближайшие пять-семь лет мы должны посмотреть, что делать и каким образом превратить демографическую политику из кампании в системную работу. Точно так же, как мы относимся к обороне и безопасности страны.

Вещи, которые, на мой взгляд, должны обсуждаться, - это дальнейший путь укрепления семей и укрепления пособий, зная, что они не решают всех проблем. Вторая вещь - что нужно делать в политике здравоохранения. Третья - что нужно делать в жилищной политике. Мы знаем, что есть эксперты, которые говорят, что необходимо посмотреть демографию и в контексте миграционной политики. Здесь мы хорошо знаем тот вызов, который у нас есть сейчас, и это чрезвычайно чувствительная тема."