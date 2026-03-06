Сегодня в Рижском замке по приглашению президента Латвии Эдгара Ринкевича состоялась дискуссия по демографическим вопросам, сообщили bb.lv в канцелярии президента.

В своей речи Ринкевич там обозначил важность демографической проблемы: «Без людей мы не можем говорить о развитии экономики, потому что некому будет работать. Без людей не будет ни экономического развития, ни государственной безопасности».

«По имеющимся у меня данным, – заявил Ринкевич, – если нынешняя демографическая тенденция продолжится, то к 2040 году нас ждёт ещё более серьёзное сокращение населения. Фактически мы потеряем ещё около 15% жителей страны — это примерно минус 270 тысяч человек. Если сегодня мы говорим о 1,8 миллиона жителей, то в будущем речь может идти о 1,5–1,6 миллиона жителей Латвии».

Что делать? У президента нет хорошего ответа: «Мы прекрасно понимаем, что не существует «волшебной палочки», которая за один, два или три года смогла бы решить все проблемы. Если мы начали действовать в этом году, то, возможно, первые результаты увидим в течение ближайших трёх–пяти лет. Задача остановить нынешнюю тенденцию остаётся актуальной. В 2025 году в Латвии родилось меньше детей, чем в 2024 году».

Кто виноват? «Конечно, на ситуацию влияет и чувство неуверенности, а также экономическое развитие. Нынешние события на Ближнем Востоке могут повлиять на наш регион, экономику и безопасность государства. Мы не можем всё предсказать или полностью проанализировать — существует очень много факторов, которые от нас не зависят», – признал Ринкевич.

Есть идеи. И все же кое-какие советы президент дал: «На мой взгляд, стоит обсудить несколько направлений. Во-первых, дальнейшие шаги по укреплению семей и усилению системы пособий, понимая, что они не решают всех проблем. Во-вторых, что необходимо делать в сфере политики здравоохранения. В-третьих, какие меры нужны в жилищной политике. Мы знаем, что некоторые эксперты предлагают рассматривать демографию также в контексте миграционной политики. Здесь мы хорошо понимаем существующие вызовы — это чрезвычайно чувствительная тема».

ДОПОЛНЕНО: Свои пять копеек в дискуссию добавила и премьер Латвии и мать трех детей Эвика Силиня:

«Уровень рождаемости в Латвии, особенно в 2024 году, не так низок, как утверждается, по сравнению со среднеевропейским показателем. Именно поэтому я буду продолжать укреплять латвийские семьи. У нас хороший потенциал».

К сказанному Силиня добавила карту рождаемости в Европе. Действительно, женщины Литвы и Эстонию рожают детей реже, чем латвийские дамы.