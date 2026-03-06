Саудовская Аравия повысила цену на свой основной сорт нефти Arab Light для покупателей в Азии на $2,5 за баррель, что стало самым большим ростом с августа 2022 года. Об этом пишет Bloomberg.

Для Европы и Средиземноморья цена Arab Light поднялась на $3,50, для Северной Америки – на $2,5.

Решение государственной нефтяной компании Saudi Aramco связано с обострением конфликта на Ближнем Востоке и фактическим закрытием Ормузского пролива, из-за чего нарушились глобальные поставки энергоносителей.

По данным агентства, повышение цен стало значительно большим, чем ожидалось. Трейдеры, опрошенные до начала войны с Ираном, прогнозировали повышение цены на 80 центов.

Закрытие Ормузского пролива заставило Саудовскую Аравию перенаправить поставки через порт Янбу на Красном море. Мощность местного трубопровода составляет 5 млн баррелей в сутки, что позволяет компенсировать часть ограничений в экспорте.

Из-за перебоев с поставками нефтеперерабатывающие заводы в регионе начинают сокращать производство, а мировые цены на тяжелую нефть, богатую серой, резко выросли. На этой неделе американская Mars Blend и североевропейская Johan Sverdrup установили рекордные уровни с 2020 года.

Эксперты предупреждают, что такие перебои могут дополнительно повлиять на мировые энергетические рынки и подтолкнуть цены на нефть к новым максимумам.