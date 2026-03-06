В интервью Financial Times в пятницу он сказал, что вслед за Катаром все страны Персидского залива начнут останавливать производство углеводородов, что подтолкнет цены на нефть до $150 за баррель.

Даже если война завершится немедленно, Катару понадобится от нескольких недель до нескольких месяцев, чтобы вернуться к нормальному циклу поставок.

"Мы ожидаем, что все, кто еще не объявил форс-мажор, сделают это в течение следующих нескольких дней, если ситуация будет продолжаться. Все экспортеры в регионе Персидского залива будут вынуждены объявить форс-мажор. Если они этого не сделают, в определенный момент им придется юридически нести ответственность за невыполнение обязательств, и это уже их выбор", – сказал аль-Кааби.

По его словам, из-за войны Катару придется отложить планы по расширению добычи газа на Северном месторождении.

"Если мы вернемся к работе через неделю, эффект, возможно, будет минимальным; если через месяц или два – ситуация будет другой", – сказал министр.

Последствия перекрытия Ормузского пролива почувствуют далеко за пределами энергетических рынков, сказал аль-Кааби.

"Остановится вся остальная торговля между странами Персидского залива и миром, что окажет значительное влияние на экономики региона и всех торговых партнеров в мире", – спрогнозировал он.