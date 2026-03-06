Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Обрушит экономики мира». Катар дал мрачный прогноз из-за войны на Ближнем Востоке 4 4611

Бизнес
Дата публикации: 06.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Обрушит экономики мира». Катар дал мрачный прогноз из-за войны на Ближнем Востоке

Министр энергетики Катара Саад аль-Кааби предупредил, что война на Ближнем Востоке может обвалить глобальную экономику.

В интервью Financial Times в пятницу он сказал, что вслед за Катаром все страны Персидского залива начнут останавливать производство углеводородов, что подтолкнет цены на нефть до $150 за баррель.

Даже если война завершится немедленно, Катару понадобится от нескольких недель до нескольких месяцев, чтобы вернуться к нормальному циклу поставок.

"Мы ожидаем, что все, кто еще не объявил форс-мажор, сделают это в течение следующих нескольких дней, если ситуация будет продолжаться. Все экспортеры в регионе Персидского залива будут вынуждены объявить форс-мажор. Если они этого не сделают, в определенный момент им придется юридически нести ответственность за невыполнение обязательств, и это уже их выбор", – сказал аль-Кааби.

По его словам, из-за войны Катару придется отложить планы по расширению добычи газа на Северном месторождении.

"Если мы вернемся к работе через неделю, эффект, возможно, будет минимальным; если через месяц или два – ситуация будет другой", – сказал министр.

Последствия перекрытия Ормузского пролива почувствуют далеко за пределами энергетических рынков, сказал аль-Кааби.

"Остановится вся остальная торговля между странами Персидского залива и миром, что окажет значительное влияние на экономики региона и всех торговых партнеров в мире", – спрогнозировал он.

×
Читайте нас также:
#ближний восток #нефть #торговля #энергетика #геополитика #экономика #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
13
1
1
2
0
2

Оставить комментарий

(4)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: OpernTurm во Франкфурте.
Изображение к статье: Комиссия по ценным бумагам и биржам США.
Изображение к статье: Samsung грозит крупнейшая забастовка: 48 тысяч сотрудников готовы остановить работу
Изображение к статье: Девушка за компьютером на производстве

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео