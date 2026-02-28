Латвийский Национальный симфонический оркестр (ЛНСО) объявил о творческих планах к своему столетнему сезону. В честь векового юбилея, в частности, выпущена памятная марка и состоялся очередной концерт с участием выдающихся музыкантов.

Оркестр был основан в 1926 году как Рижский радиофонный симфонический оркестр и превратился в музыкальный коллектив национального значения, который на протяжении десятилетий стал местом встречи выдающихся дирижеров и солистов.

«Для нас столетие ЛНСО — это не просто взгляд в прошлое, это неустанное движение во времени, где история оркестра, настоящее и будущее встречаются, – говорит директор оркестра Индра Лукина. - Мы создали юбилейный концертный цикл как музыкальное путешествие, которое переносит нас как в региональные концертные залы Латвии, так и на международные сцены, позволяя нам встречаться с выдающимися артистами и открывать новые творческие возможности для сотрудничества. Эти концерты — благодарность нашим слушателям и свидетельство того, что ЛНСО остается живым, смелым и современно мыслящим оркестром даже в свой столетний юбилей».

От Цесиса до Франции

Юбилейный цикл начнется в начале августа в сотрудничестве с фестивалем искусств Цесиса, в рамках которого будет исполнена опера Рихарды Вагнеры «Лоэнгрин» под управлением дирижера Тармо Пелтокоски. Тармо всего 24 года он три года успел побывать главным дирижером оркестра-юбиляра и сейчас уехал в Европу, где стал весьма востребованным. Но он обещал вернуться - и выполняет обещание.

Кроме того, запланированы гастроли по Франции с государственным академическим хором «Латвия», симфонические концерты, а также традиционный фестиваль ЛНСО «Дача», который в этом году пройдет в зале Gors в Резекне.

В конце августа в рижском Доме конгрессов состоится концерт под управлением некогда многолетнего главного дирижера ЛНСО Андриса Поги (сейчас он главный в норвежском Ставангере), а один из величайших скрипачей нашего времени, Франк Петер Циммерман, выступит в качестве солиста. В программу включены концерт для скрипки с оркестром Уильяма Уолтона и Седьмая симфония Густава Малера.

Девочка и патриархи

В сентябре в Домском Соборе совместно с хором «Латвия» прозвучит заключительный концерт Международного фестиваля духовной музыки под управлением дирижера Мариса Сирмаса, на котором прозвучат вокально-инструментальные произведения Петериса Васкса, являющегося в этом сезоне композитором-резидентом главного оркестра страны (в апреле ему исполняется 80 лет и на протяжении всего года звучат его сочинения!).

А в Доме конгрессов с оркестром выступят выдающиеся приглашенные артисты - в частности, скрипачка Байба Скриде исполнит третий концерт для скрипки с оркестром Софии Губайдулиной.

В октябре состоится концерт под управлением французского маэстро Жан-Клода Касадезюса (ему почти 90 лет, некогда был главным дирижером Парижской оперы!) с участием приглашенной артистки нового сезона, всемирно известной органистки Иветы Апкалны (в 1993-м девочкой выступила в Аглоне перед Папой римским Иоанном Павлом вторым и вскоре уехала на Запад).

Семейный подряд

Завершит юбилейные торжества 25 октября в Доме конгрессов концерт «Элина Гаранча, Карел Марк Шишон и ЛНСО». В программе концерта прозвучат «Песни Везендонка» Рихарда Вагнера в исполнении оперной дивы Элины Гаранчи и дирижера, ее супруга Карела Марка Шишона, а сопрано Лиене Кинча и хор «Латвия» присоединятся к артистам для исполнения мощной Второй симфонии Густава Малера.

Ну а пока что после объявления столь насыщенной программы состоялся концерт, который возглавил дирижер Олари Элтс. С 2001 по 2006 годы он был главным дирижером ЛНСО. С тех пор прошло четверть века.

Эстония, Шотландия, Тасмания...

55-летний Олари Элтс получил широкое признание в международном музыкальном сообществе. С 2007 по 2020 год он был главным приглашенным дирижером Эстонского национального симфонического оркестра, а с 2011 по 2014 год занимал ту же должность в Хельсинкском филармоническом оркестре. С 2020 года - главный дирижер главного оркестра Эстонии. С 2006 по 2011 год он также был художественным руководителем оркестра Бретани, с 2007 по 2010 год - главным приглашенным дирижером Шотландского камерного оркестра. И даже успел подирижировать оркестром на острове Тасмания в Австралии!

Сейчас Олари приехал из Таллина, чтобы продирижировать концертом, в котором звучали концерт для виолончели Петериса Васкса, Пятая симфонии Яна Сибелиуса и короткие сочинения эстонских композиторов Эрки Свена-Тюира и Теа Масгрейва.

А перед этим он попозировал в фойе Дома конгрессов на фоне фотографии-визуализации, на которой показано, как Дом конгрессов должен выглядеть через четыре года, в 2030-м, когда здесь будет построен современный акустический концертный зал.

Здесь будет город-сад

О строительстве такого зала шла речь уже три десятилетия и вот дело сдвинулось с мертвой точки.

Самое интересное, что принято считать, что Эстония и ее как бы неспешные жители по большинству параметров обгоняют нашу страну. Но как сказал господин Элтс, современного концертного зала у них тоже еще нет, идет только разработка проекта.

В Латвии проект уже есть и одобрен и, как говорил поэт, «через четыре года здесь будет город-сад». В следующем году должна завершится реконструкция Большой Гильдии в Старой Риге (штаб-квартира ЛНСО), после чего туда вернется оркестр, который к той поре покинет Дом конгрессов, где и будут в течение трех лет осуществлять давнишнюю мечту всех меломанов Латвии.

Путешествие со скрипкой

А в виолончельном концерте Петериса Васкса солировал Кристап Бергс, играющий на старинном инструменте 1836 года, созданного итальянским мастером Лоренцо Вентапане. Инструмент передан латвийскому музыканту спонсорами после ряда громких побед на престижнейших международных конкурсах.

Кристап действительно покорил самые большие залы в мире! Среди них и нью-йоркский «Карнеги-холл», и венский Musikverein, и амстердамский Concertgebau! Куда уж круче?

Но Кристап выступал и в королевском «Альберт-холле» в Лондоне, и в «Сантори-холл» в Токио...

В 2006-м он поступил на обучение в Венский университет музыки и искусств, выступал с Венским филармоническим, с 2016 по 2025 был концертмейстером филармонического оркестра в Брюсселе.

Латвии действительно есть чем гордиться - во всяком случае, с музыкальной точки зрения.