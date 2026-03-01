Baltijas balss logotype
Свадебные прейскуранты в России обновляют рекорды 1 709

Бизнес
Дата публикации: 01.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Многие молодожены предпочитают использовать возможности массовых торжеств.

Многие молодожены предпочитают использовать возможности массовых торжеств.

Отбить мероприятие за счет подарков теперь не получается.

Пары в России массово отказываются от пышных свадеб. Всему виной — сильный рост цен.

Свадебные организаторы и ведущие рассказали «Базе» о главном тренде 2026 года — «камерная свадьба для близких». Люди всё чаще отменяют пышные торжества и ограничиваются ужином. Причина очень простая — на пышное торжество у молодожёнов просто нет денег.

Ещё пару лет назад средний чек за еду составлял 5–7 тысяч рублей на человека, а сейчас — 8–10 тысяч. По словам организаторов, «подорожало буквально всё». Многие обязательные для торжества статьи расходов выросли в цене минимум в два раза (чаще — больше), а все рекорды побил декор — за 4 года его стоимость взлетела на 650%.

swaddd.jpg

Чтобы хоть как-то справиться с расходами и не отказываться от празднования одного из самых важных событий в жизни, пары стараются максимально сэкономить — выбирают минималистичные площадки и делают всё сами: от рассадки гостей до закупки и изготовления декораций. На фоне массового роста цен стоимость своих услуг повысили и организаторы — комиссия теперь может достигать 15%. Это вызвало недовольство среди ведущих и других подрядчиков — некоторые даже начали бойкотировать их и поднимать собственные комиссии. Но даже при таком раскладе отбить свадьбу за счёт подарков гостей вряд ли получится, говорят организаторы.

7re6ud.jpg

В 2025 году в России наблюдался рост среднего возраста вступающих в брак: до 35,2 года у мужчин и 33,1 года у женщин. Статистика за неполный 2025 год показывает снижение общего числа регистраций по сравнению с 2024 годом (было 880 тыс.), при этом фиксируется высокая активность в мегаполисах (Москва, СПб).

Читайте нас также:
#цены #свадьба #рост цен #экономия #статистика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео